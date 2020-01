A o tom, že počasí turistice přálo, svědčil i rekordní počet návštěvníků, kteří se na hrad vydali. Tento rok totiž brány Helfštýna překročilo neuvěřitelných 4 717 lidí.

Hrad se otevřel už v osm hodin ráno a přístupný zůstal až do třetí hodiny odpoledne. Jedinou příležitost, kdy veřejnost mohla tento oblíbený cíl výletníků navštívit v zimním čase, si nenechali ujít lidé nejen z nejbližšího okolí, ale i z těch vzdálenějších míst.

Petr a Jarmila Bukvaldovi z Hradce Králové se vydali na novoroční vycházku i s tříměsíční dcerkou Barborkou.

„Na Helfštýně jsme s rodiči byli nesčetněkrát, pocházíme totiž z Přerova a Tovačova, letos jsme si tento výlet s rodinou naplánovali, abychom se trošku protáhli. A i když teď už bydlíme daleko, mohla by to být i v příštích letech skvělá tradice, kterou si bude užívat i naše Barborka,“ řekl Petr Bukvald.

Legionáři i tibetské dogy

Příjemné počasí přilákalo skutečně davy lidí a mezi nimi samozřejmě nemohli chybět ti, kteří sem zavítají každý rok. Jsou to chovatelé tibetských dog, pro které je novoroční Helfštýn něco jako místo chovatelského srazu.

„Před lety jsem byl jedním z iniciátorů novoročního srazu chovatelů tibetských dog na Helfštýně. Sejde se nás tu každý rok kolem dvaceti a my i naši psi to tu máme opravdu rádi. Popovídáme si, popřejeme si do nového roku, dáme si něco dobrého, zkrátka si užíváme,“ libuje si František Vajda z Kostelce u Holešova, majitel fenky Ajši.

Kromě turistů a chovatelů psů nechyběli také legionáři v autentických dobových oděvech, skauti a mnoho jiných menších či větších skupinek. Přestože letos chyběl sníh a ani teploty nebyly mrazivé, středověká památka měla neopakovatelné kouzlo, pro které stálo za to, vytáhnout paty z vyhřátých domovů.

Lidé si kromě toho mohli v H studiu vyzvednout památeční diplom, vystoupat na husitskou věž, obdivovat kováře při práci či si v klidu vychutnat kávu z pražírny pod širým nebem.

„Helfštýn letos navštívilo 4717 lidí, to je za celých 43 let suverénně nejvíc. Je to rekord, ze kterého máme obrovskou radost a nejen já, ale všichni, co se na přípravě Helfštýna před tímto výjimečným otevřením podíleli, budou upřimně potěšeni. Určitě se však tímto úspěšným ročníkem nenecháme ukolébat a pro návštěvníky budeme i dál dělat vše, co je v našich silách,“ uzavřel spokojeně helfštýnský kastelán Jan Lauro.