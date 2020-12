Tisíce lidí zamíří každou první lednovou sobotu v roce na zimní výstup na hrad Helfštýn. Tradici, která se začala psát už v roce 1977, si nenechají ujít turisté z blízkého okolí, ale láká i návštěvníky ze vzdálenějších měst - výjimkou nejsou ani účastníci z Brna, Ostravy nebo Prahy. Letos ale zůstanou kvůli pandemii brány hradu zavřené.

Novoroční výstup na Helfštýn, 4. ledna 2020 | Foto: DENÍK/Kristýna Neulsová

„Protiepidemická opatření nám bohužel neumožňují akci uspořádat. Nejsme schopni zajistit shromažďování omezeného počtu lidí, kterému s ohledem na to, že se zde vždy setkávají přátelé a připíjejí si do nového roku, nezabráníme. Kdyby se akce zúčastnily stovky lidí, dala by se situace ještě zvládnout, ale v posledních letech se počet návštěvníků vždy vyšplhal na tisíce,“ uvedl Radim Himmler, ředitel Muzea Komenského v Přerově, pod které správa Helfštýna spadá.