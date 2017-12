Novoroční vyprošťovák: co opravdu pomáhá a čeho se vyvarovat?

Slabost, malátnost, bolest hlavy, rotující žaludek, lepící se jazyk na patro, pocení rukou. To je daň, kterou platíme za nezřízené pití, což bývá při přechodu ze starého roku na nový běžnou normou.

V posledním dni v roce teče alkohol proudem a stoly se prohýbají pod tíhou nejrůznějších laskomin. O to horší je probuzení po náročné noci. Ovšem, co nám pomůže být rychle svěží a zahnat bolest hlavy i „vratký“ žaludek?

Česnečka a vitamín C

Kromě tvrdého alkoholu mají lidé v oblibě také pivo. Nabízela se tedy otázka na samotného ředitele přerovského pivovaru Zubr Tomáše Pluháčka, jaký osvědčený recept na kocovinu má právě on.

„Mám vyzkoušeno, že na kocovinu funguje hodně hutná a silná česneková polévka. Je také potřeba vypít veliké množství vody s vitamínem C, a to ve formě citronu i celaskonu. Tělo se musí zavodnit a dostat zpět zejména právě vitamín C,“ poradil.

„Čím ses zkazil, tím se naprav“, i to je podle některých lék na nevolnosti po prohýřené noci.

A jak je to s „pivem na spravení“?

Pivo může v těžkých chvílích pomoci také, ale určitě ne samotné. Oblíbený mok obsahuje mnoho radikálů, vitamínů - například vitamín B i cukry.

„V těle tak může doplnit energii, kterou vydalo při předchozím popíjení alkoholických nápojů. Ale musí se s ním opatrně, pokud se bude organismus zavodňovat pivem, lehce se vrátí do stavu podnapilého,“ dodal s úsměvem Tomáš Pluháček.

S jeho radami souhlasí i sládková přerovského pivovaru Nataša Rousková.

„Silný kuřecí vývar, i pivo. S pivem se musí opatrně. Zbytkový alkohol, který se potká s čerstvým se násobí, na to je potřeba dát si obrovský pozor. Jsou také lidi, kterým pomáhají kyselé okurky nebo rybičky, ale to nebyl nikdy můj případ,“ přiznala s úsměvem.

Jídlo, jídlo a zase jídlo

V ulicích Přerova lidé radili především to, aby se člověk před popíjením alkoholu nejprve pořádně najedl.

„Tak nejlepší je alkohol nepít, ale na Silvestra je to u mnoha lidí nutnost. Základ je jít s spát s Ibuprofenem, pokud člověk trefí do lékárničky, pokud ne, tak ráno je základ se pořádně něčeho najíst, nejlépe něčeho kyselého, například zelí, bůček, knedlík, pomáhá i vývar. Já jím úplně všechno ve velkém množství. Důležitý je i spánek, zkoušet pospávat co to jde,“ prozradila své tipy Žaneta Rebičová.

Silný domácí vývar radí také Denisa Sohrová.

„Po velkém slavení si vždy udělám silný kuřecí vývar na spravení. Pomáhá mi ale také mléko. Slyšela jsem, že si někteří dají panáka rumu, ale to by mě určitě zabilo,“ popsala se smíchem.

Mýty a pověry

- Hodně lidí věří na silnou kávu. Jenže káva a nápoje obsahující kofein sice dočasně povzbudí, zároveň však také výrazně podporují dehydrataci organismu. To následně vede k další ztrátě vody, což tělo dlouhodobě ještě více oslabuje.



- Fungují také určité zásady, které umožní zdárně přežít nejen Silvestr, ale vyhnout se i novoroční kocovině. Dělejte si přestávky, tělo totiž spaluje alkohol rovnoměrně, takže případný tanec zpomalí nástup účinků alkoholu. Pokud se alkohol nebude pít příliš rychle, do mozku bude přicházet postupně v množství, které ho méně zatěžuje.



- Je vhodné nápoje nemíchat a celý večer popíjet jen jeden druh. Nejzrádnější jsou takzvané dodatečné alkoholy, nápoje, do nichž je alkohol přidáván. Nejméně toxická je čistá vodka. Zrádné mohou také být bublinky, tedy sekty či koktejly míchané se sodovkou. Oxid uhličitý způsobuje, že se alkohol dostává mnohem rychleji do krve.