Novoroční ohňostroj Přerovany nepřivítal. Zradila technika

Měl to být velkolepý ohňostroj, který Přerovany přivítá do nového roku 2018. Namísto toho odcházely v neděli vpodvečer z prostranství u řeky Bečvy domů tisíce zklamaných lidí. Kvůli technické závadě se ohňostroj nekonal a přítomnými cloumaly emoce.

Dětem se draly do očí slzy, dospělí nahlas nadávali. Zkušený ohněstrůjce Pavel Novák, který připravuje v Přerově novoroční podívanou každý rok, nemá pro to, co se stalo, vysvětlení.

„Ohňostroj jsem chystal dva měsíce, přibyly i nové prvky a choreografie. Třicet vteřin před osmnáctou hodinou, kdy měl začít, ale z neznámého důvodu odešly všechny systémy na odpal. Nikdy se mi nic takového nestalo,“ řekl Pavel Novák, který se davům lidí, kteří se sešli u břehů Bečvy, za nevydařený ohňostroj omluvil, a sklidil za to aplaus.

Dospělým i dětem slíbil, že o novoroční ohňostroj nepřijdou a uskuteční se na Tři krále - tedy 6. ledna přesně v 18 hodin.

A jaké byly reakce lidí, kteří na novoroční ohňostroj marně čekali? ,,My to nijak nehrotíme. Ten, kdo ho připravoval, za to nemůže, a bylo vidět, že z toho má sám nervy. Dávám mu druhou šanci a přijdu se v sobotu podívat znovu. Doufám, že se mu to tentokrát podaří a držíme mu pěsti,“ řekla jedna z přítomných Tereza Navrátilová.

„Je to strašná ostuda a zklamání. Vnuk je z toho špatný, přijel kvůli ohňostroji z Kunovic k babičce na návštěvu a nakonec z toho nic nebylo,“ shrnula své pocity Zdeňka Hlaváčová z Přerova. „Bez komentáře,“ zdržel se hodnocení starší muž.

Někteří přítomní ale nevydařený novoroční ohňostroj brali s humorem.

„To se může stát jen v Přerově. Pokud platí - jak na Nový rok, tak po celý rok, tak se tedy máme na co těšit,“ poznamenal se smíchem jeden z mladíků.