Novinka pro nevidomé. Mohou si "osahat" haptický model přerovského zámku

Prohlédnout si zajímavé expozice a historické prostory přerovského zámku je nevidomým bohužel upřeno. Od tohoto týdne si ale mohou „osahat“ haptický model zámku z lipového dřeva. Své místo bude mít ve vstupních prostorách u pokladny Muzea Komenského v Přerově.

Dřevěný model zámku nechalo vyrobit TyfloCentrum v Olomouci a finančně na něj přispělo i město Přerov. Má sloužit nevidomým a těžce slabozrakým lidem k hmatovému prohlížení, díky němuž získají lepší představu o velikosti, tvaru a zvláštnostech této kulturní památky.

Slabozrací, kteří špatně vidí do dálky, si památku prohlédnou zblízka ze všech stran, a lépe ji tak poznají.

„Model obsahuje všechny výrazné stavební a architektonické prvky podle reálné skutečnosti. Je vyrobený ze dřeva, což je kvalitní materiál, odolný vůči poškození, a pro hmatové prohlížení velmi příjemný. Je doplněný také stručným textovým průvodcem ve zvětšeném a Braillově písmu,“ přiblížil Petr Bradáč z olomouckého TyfloCentra.

Maketu ocení i nejmenší návštěvníci Muzea Komenského v Přerově a přispěje k dobré reprezentaci zámku a města.

65 centimetrů vysoký

Dílo vznikalo v restaurátorské dílně Otakara Ručka v Náměšti na Hané.

„Měl jsem k dispozici technickou dokumentaci a zámek několikrát osobně navštívil. Model má 65 x 65 v půdorysu a je vysoký 65 centimetrů. Technologicky navazuje na předchozí modely památek, které vznikly v Olomouckém kraji,“ popsal restaurátor Otakar Ruček.

Hrubá střešní krytina

„Střechy jsou hrubší jakostí povrchu. Je to proto, aby nevidomý, který čte dlaní, věděl, kde je střešní krytina, a kde zdivo. To, co je hladké, je ostění a fasáda, co je hrubé, střešní krytina. Haptické modely jsou standardně odolné a pevné, a tím se liší od architektonických modelů v expozicích muzeí a galerií. Můžete se jich dotýkat, což je jejich hlavní výhodou. Některé věci jsou mírně zjednodušené, protože se při tvorbě pracuje s výtvarnou zkratkou,“ doplnil.

Haptický model zámku bude od úterý umístěn ve vstupních prostorách Muzea Komenského v Přerově, a to v místnosti, kde se nachází pokladna.

„Nabídku zhotovit právě model přerovského zámku jsme uvítali, protože tím vyjdeme vstříc nejen nevidomým, ale dílo bude atraktivní i pro ostatní návštěvníky,“ uzavřel ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler.