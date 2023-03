Největší projekt města za poslední desítky let startuje v Přerově. Radní schválili investiční záměr na rekonstrukci budovy bývalého Emosu na Masarykově náměstí, kde má vzniknout nové sídlo magistrátu. Finančně nákladný projekt přijde na více než 370 milionů korun a o výběru finálního zhotovitele, jenž zchátralý objekt v centru opraví, rozhodnou přímo zastupitelé.

Ve zchátralé budově bývalého Emosu na Masarykově náměstí v Přerově má vzniknout nové sídlo magistrátu. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Investiční záměr jsme museli schválit kvůli dotaci na energetické opatření v rámci brownfieldu a náš odhad je, že bychom mohli získat částku až 100 milionů korun. Protože se rozpočet na tuto akci dělal asi před rokem, a od té doby došlo k nárůstu cen u stavebního materiálu, bylo nutné jej aktualizovat,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Budova bývalého Emosu je nyní prázdná - úředníci magistrátu se přesunuli do náhradní prostor. Část pracovníků vykonává agendu v prostorách ve Smetanově ulici, od 3. dubna se otevřou také prostory pro vyřizování občanských průkazů a pasů v Pasáži.

„Stavební úpravy v bývalé výstavní síni jsou téměř před dokončením,“ informoval primátor.O nové podobě zchátralé administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 rozhodl soutěžní dialog. Vítězný návrh, pod nímž jsou podepsáni autoři ze společnosti Anagram&Gruppa, vyřešil nejlépe, jak propojit úřad s náměstím.

„Nacházíme se na hlavním náměstí, které má ten handicap, že se zde nikdo nezdržuje. Budova vytvoří obrovskou poptávku po tomto prostoru. Nebude to úřad, kde se ve tři nebo v pět odpoledne zavře a už sem nikdo nevstoupí. Přístupná bude kavárna s vyhlídkou na střeše, odkud se budou moci lidé podívat do okolí,“ popsal už dříve Igor Kovačevič, který pro město zajišťoval soutěžní dialog.

Podle primátora města Petra Vrány vzniknou v objektu po rekonstrukci kanceláře, jednací místnost, občerstvení, sociální zařízení a další vybavení. „Úřad nebude uzavřený, ale některé prostory budou přístupné i veřejnosti. V projektu je také vetknuté schodiště s výhledem na náměstí a Městský dům,“ přiblížil.

Nový úřad: v roce 2026

Město nyní finišuje s přípravou podkladů pro žádost o dotaci. „Musí být podána do 20. dubna. Na Radě města byl schválen investiční záměr, který ještě v dubnu projde zastupitelstvem, což je povinný podklad pro dotaci. Řešili jsme i rozpočet samotné stavby, abychom měli co nejpřesnější údaje o tom, jaká by mohla být hodnota této investice,“ doplnil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Aktuální předpokládaná hodnota investice je 376 milionů korun včetně DPH. „Významně by nám mohla pomoci státní dotace, která bude z devadesáti procent sloužit na energetické úspory a z desíti procent na ostatní věci. Měla by dosahovat částky až 100 milionů korun.

Celá akce je předfinancována - v okamžiku zahájení veřejné zakázky musíme mít tyto finanční prostředky k dispozici v rámci rozpočtu města. Pokud získáme dotaci, prostředky se nám zase vrátí zpátky,“ zmínil.

O výběru zhotovitele rozhodnou zastupitelé, kteří mají právo si tento krok vyhradit.

„Chtěli bychom realizaci této akce zahájit na konci roku 2023, samotná stavba bude probíhat - pokud bude vázána na dotaci - v letech 2024 a 2025. Ke konci roku 2025 by měla být rekonstrukce dokončena a v roce 2026 by mělo dojít ke zprovoznění objektu. Nejpozději do konce roku 2026 by měl ve zrekonstruovaném objektu fungovat magistrát,“ nastínil postup Vladimír Lichnovský.