Moderním vizuálním stylem a originálním logem se může pochlubit Folklorní soubor Haná Přerov. Novou identitu navrhl pro Hanáky architekt, grafik a člen souboru Milan Šuška. Nový vizuál ukazuje, že i v logu folklorního souboru, cimbálovky nebo sboru nemusí být nutně pár tanečníků. Naopak - může čerpat z regionálních tradic a představit je lidem srozumitelně, jednoduše a moderně.

Za novým logem FS Haná stojí Milan Šuška | Foto: FS Haná se souhlasem

„O novém logu souboru jsme začali uvažovat už před lety, když náš tanečník Milan Šuška zhotovil logo pro Folklorní festival v Přerově,“ vysvětlil Tomáš Barbořík, vedoucí souboru. „Měnili jsme tehdy název a logo, se kterým přišel, bylo graficky velmi jednoduché a čisté, přitom s odkazem na lidové výšivky a snadno srozumitelné pro všechny. Uvědomili jsme si díky tomu, že i jako soubor chceme vystupovat trochu současněji a mít logo, které bude člověk rád nosit na srdci,“ řekl.

Zatímco v původním logu tanečníky symbolizoval pár odložených hanáckých bot, to nové se hlouběji zaobírá původem tanečníků, tanců i písní, které soubor zpracovává.

„Logo je založeno na motivu srdce, které se opakuje téměř na všech součástkách hanáckého kroje,“ přiblížil autor návrhu Milan Šuška. „Kromě toho jsem hledal něco srozumitelného, snadno aplikovatelného i v běžné komunikaci, kterou denně používáme,“ doplňuje. Symbol srdce najdete na dívčích hanáckých střevíčcích, ale i na dnes už vzácných „ocáskových kožíšcích“, které se nosily do konce 18. století.

Promyšlené barvy

Jednoduchý čtvercový logotyp se proto skládá z písmen proložených symbolem srdce. Háčky a čárky ve slovech symbolizují klásek a osení, jež jsou snad nejvýraznějším atributem historické Hané.

Pro barevnou paletu návrhu Šuška sáhl do emocí, které si s tancem a lidovou hudbou vybavujeme, ale také do geografického vymezení oblasti, stejně jako do nejčastějších témat, jež se v písních objevují. Červená zastupuje lásku, zlatá hanácké bohatství, zelená a tmavě zelená krásu a slavnostní obřadnost folklorních tanců. Modrá pak symbolizuje Přerov jako oblast Zábečví, bordó je barvou duchovní, růžová ukazuje na něhu a tmavě modrá nazvaná „daleká, hluboká“ je reminiscencí na jednu z nejkrásnějších ukolébavek z regionu, píseň Daleká, šeroká.

„Barevnost návrhů budeme ještě postupně ladit. Možná, že některé barevné varianty opustíme, nebo naopak budeme k některým tíhnout natolik, že se ukážou jako stěžejní. Folklorní soubor je, myslím, vždy velmi svéráznou skupinou lidí s osobitými názory nejen na folklor, a proto mě baví, že můžeme k výsledku dospět společně,“ hodnotí autor návrhu Milan Šuška.

Návrh loga a vizuálu pro folklorní soubor používá písmo Bahnschrift designéra Aarona Bella, jako doplňkové písmo DejaVu Sans Štěpána Roha. Návrh zahrnuje nejen logo a jeho využití na merkantiliích, ale také barevnost a doplňkové symboly, jakými je právě srdce, klásek a osení. Autor návrhu Milan Šuška spolu se členy souboru návrh vizuálu představil na nedávném Folklorním festivalu, který se konal 7. a 8. června v Přerově.