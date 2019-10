„Za hřiště jsme spolu s fotbalisty bojovali opravdu dlouho. Jsem ráda, že byl ten boj nakonec úspěšný. Rodiče dětí už totiž skoro nevěřili, že se nového hřiště dočkají,“ vyjádřila své pocity bývalá ředitelka školy Božena Přidalová.

Základní škola Za mlýnem získala díky investici za více než 23 milionů korun moderní sportoviště.

„Je to krok správným směrem, protože areál může využívat i veřejnost, když tady nebudou probíhat tréninky dětí. Velký dík patří městu Přerovu za to, že do těchto projektů investuje,“ řekl olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk, který se zúčastnil slavnostního zahájení.

Školou prošla v minulosti celá plejáda známých sportovců a vedení si od modernizace areálu slibuje zvýšení prestiže i atraktivity pro žáky.

„Je velice důležité, aby škola disponovala takovým zázemím a postupně bych chtěl, aby se sem přesunul trénink mládežnické kopané. Využívat areál může i veřejnost,“ uvedl ředitel Petr Zbořil.

Sportoviště zahrnuje multifunkční hřiště s umělým povrchem, které je možné využívat na míčové sporty - házenou, basketbal nebo volejbal.

Největší plochu tvoří travnaté hřiště se zavlažováním, v jehož blízkosti se nachází tartanová běžecká dráha.

Součástí je i relaxační zóna pro děti z družiny. Školu dnes navštěvuje čtyři sta dětí a jsou zde speciální sportovně zaměřené třídy.

Do dětství se během fotbalového utkání, které pokřtilo travnatou plochu, vrátili politici i pozvaní sportovci.

„Cítím určitou nostalgii, protože jsem školu jako dítě navštěvoval. Doufám, že i nové hřiště pomůže tomu, že se opět stane fotbalovou,“ řekl náměstek primátora Michal Zácha (ODS), který nastoupil na pažit spolu s ostatními radními. Na hřišti se objevili v kompletní sestavě - i se dvěma ženami v týmu.

Nadšená novým areálem je i Kristýna Janků, která dnes hraje první ligu žen v Uherském Hradišti za 1. FC Slovácko a je i členkou širšího kádru české fotbalové reprezentace.

„Jsem nadšená a je to pro mě čest si tady zahrát. Jsem pro, ať děti sportují, a hlavně - ať mají kde,“ uzavřela.