Nová tenisová hala v Přerově už stojí, práce se přesouvají pod střechu

Stavba nové tenisové haly v Přerově pokračuje svižným tempem. Ještě v březnu letošního roku se mohla veřejnost „kochat“ pohledem na centrální kurt, v těchto dnech již hala, která roste právě na místě „centrkurtu“, dostává svoji reálnou podobu.

Pokud nenastane mimořádná událost, hráči TK Precheza zde 1. listopadu zahájí svoji zimní přípravu.

„V tuto chvíli je hotová montáž střechy, dokončili jsme také opláštění budovy a z větší poloviny také klempířské práce. Co se týká podlah, je hotová první vrstva a izolace. Stavba běží přesně podle odsouhlaseného harmonogramu, k žádnému zpoždění nedošlo,“ popsal průběh stavby jeden z montérů Roman Bůžek.



Nově vznikající hala bude disponovat speciálním tenisovým povrchem, poslouží primárně tenisové mládeži ve věku od 5 do 18 let.

„Budova bude vytížena každý den od rána až do večerních hodin. O víkendech se zde budou konat mládežnické turnaje ve všech věkových kategoriích,“ vysvětlila Daniela Huťková, manažerka Tenisového klubu Precheza Přerov s tím, že je v plánu vrátit do Přerova také extraligové zápasy, které se kvůli špatnému stavu haly Spartaku přesunuly do Prahy a Prostějova.

„Chtěli bychom do Přerova vrátit také mezinárodní juniorský turnaj nejvyšší světové kategorie. Přerov totiž tento turnaj pořádal dvaadvacet let,“ doplnila.

Druhá etapa: zázemí

Halu budou moci využít školy i široká veřejnost.

„Chceme také dodržet to, co jsme slíbili na zasedání zastupitelstva – dle termínové listiny, kterou budeme znát v říjnu bychom chtěli nabídnout buď jeden nebo dva víkendy v zimní sezoně občanům města Přerova na volnočasové hraní, a to zcela na naše náklady. Prostory bychom také rádi nabídli místním školám, žáci by tak mohli chodit v rámci tělocviku na tenis,“ nastínila Daniela Huťková.



„Pro vývoj tenisové mládeže je stavby haly nezbytná. Její význam docení až další generace. Doufejme, že v této nové hale vyrostou noví Dosedělové a Štěpánkové,“ řekl s úsměvem otec tenisty Radka Štěpánka Vlastimil.



Stavba první etapy přijde na 43 milionů korun a na akci se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, ale i Olomouckého kraje a města Přerov.

V hale budou k dispozici tři tenisové kurty.

Druhá etapa přijde na řadu v příštím roce.

„Ještě v létě budeme podávat žádost na ministerstvo školství o dotační titul. Na jaře příštího roku bychom chtěli začít stavět,“ řekla na závěr Daniela Huťková.

V rámci druhé etapy by mělo vzniknout zázemí pro sportovce, které nabídne posilovnu, rehabilitace pro hráče, šatny nebo například místnost pro hráče, kterou ocení zejména ti, kteří se v přestávkách mezi tréninky připravují do školy.