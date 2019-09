Utopií je dnes přemístění radnice na Horní náměstí a minulostí je i megalomanský projekt moderního komplexu na Masarykově náměstí.

Radní navrhli, aby odbor rozvoje po dvanácti letech dokumentaci, která projekt provázela, vyřadil ze svých plánů.

„Územní rozhodnutí na výstavbu radnice v západní části Masarykova náměstí bude zneplatněno,“ potvrdila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. P

řerov má totiž jiné priority, než řešit nové kanceláře pro primátora a jeho náměstky. Dopravní stavby jsou teď na prvním místě.

Výstavba moderního radničního komplexu na Masarykově náměstí byla před lety tématem, o kterém se bouřlivě diskutovalo. Projekt byl ale velmi nákladný, a tak z něj nakonec sešlo.

„Jen za studie, průzkumy, zaměření stavu a zpracování dokumentace pro územní řízení město před dvanácti lety zaplatilo přes tři a půl milionu korun. Samotná stavba radnice by pak podle těchto plánů přišla na polovinu ročního rozpočtu Přerova, a to je nereálné,“ vysvětlil primátor Petr Měřínský (ANO), proč skončí stará studie v šuplíku.

"Máme jiné priority"

Přerovští politici přišli s myšlenkou na vznik nového reprezentativního sídla v roce 1997. Po vyhlášení vítěze urbanisticko-architektonické soutěže ale vzala plány stoletá voda.

Přerov tehdy řešil především obnovu poničené infrastruktury a opravy městských budov - na jiné věci neměl energii ani peníze.

Politici znovu oživili záměr v roce 2003, kdy byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum. Přípravu tehdy završilo zpracování dokumentace pro územní řízení s názvem „Regenerace a revitalizace západní strany náměstí TGM v Přerově“. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí v roce 2007.

„O stavbě už neuvažujeme, protože máme jiné priority. Není naším zájmem západní část náměstí blokovat,“ vysvětlil primátor.

Dražší verze za 365 milionů

Dokumentace tehdy počítala se dvěma variantami a obě byly nákladné. Podle první by vznikly i podzemní garáže a obytné domy a město by realizace stála 365 milionů korun. Levnější varianta by přišla na 170 milionů.

Dokumentace, která je vedena jako dlouhodobý hmotný majetek města, bude vyřazena z evidence.

„Účetně se odepíše a tato položka už nebude město zatěžovat, protože byla stále v evidenci,“ zmínil vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala. Neznamená to ale likvidaci projektů a zajímavých vizualizací, které mají pro město minimálně historickou hodnotu.

Budova by byla

Pokud by radní hledali nové kanceláře pro úředníky magistrátu - vznikly by dnes pravděpodobně v administrativní budově na Masarykově náměstí. Zastupitelé totiž na jaře schválili záměr na úplatný převod této budovy do majetku města.

Magistrát dnes sídlí na několika adresách. Kromě radnice, která se nachází v jednom z menších řadových domů na Masarykově náměstí, také v budovách v Bratrské, Smetanově a Blahoslavově ulici, ale i na Horním náměstí. Bývalé politické garnitury proto usilovaly o to, aby byl magistrát pod jednou střechou.