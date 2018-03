Nová cyklostezka propojí Předmostí s centrem

Při jízdě na kole z Předmostí do centra města nemají cyklisté zrovna na růžích ustláno. Dopravní zácpy, nepřehledné úseky i místa, kde musejí často sesedat z kola, jsou jejich každodenním chlebem. To se ale brzy změní - díky nové cyklostezce, po které se cyklisté pohodlně dostanou z Předmostí až do Komenského ulice. Její stavba přijde na 14,5 milionu korun.

dnes 08:03 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Cyklostezka z Předmostí teď končí na Velké Dlážce. „Nová trasa povede přes kruhový objezd u Strojaře a bude pokračovat dál přes most Míru na Palackého ulici. Cyklisté se ale v sedle kola pohodlně dostanou až na Komenského třídu, kde se zastaví na semaforu před gymnáziem,“ přiblížil plány radnice náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO). Stezka pro cyklisty je navržena v části trasy jako jednostranná obousměrná - a v části bude vedena po obou stranách vozovky, na jedné straně obousměrná a na druhé jednosměrná do centra. Základní šířka obousměrného pásu je 2,50 metru, jednosměrného pak 1,30 metru. V místě, kde to prostorové poměry neumožňují, bude mít obousměrný pás výjimečně šířku dva metry. ČTĚTE TAKÉ: Stavba nové tenisové haly v Přerově začala kácením stromů Jeden přechod vybudují, další posunou Stavba přinese i některé novinky pro chodce. Náhradou za dva zrušené přechody v Palackého ulici má být jeden nový, jenž vnikne v prostoru mezi školami. Na mostě Míru je zase nutné „zebru“ posunout. „Přechod se přemístí o třicet metrů dále, a to blíže k Jateční ulici, kde vznikne i nový ochranný ostrůvek,“ doplnila mluvčí radnice Lenka Chalupová. To ale nejsou jediné změny, které se na trase chystají. Dočasná zastávka autobusu, na které teď zastavují cestující, se přesune před zahradu mezi živnostenskou školou a centrem Sonus. V plánu je i zrušení šesti kolmých parkovacích míst u bývalého baru Koner v Palackého ulici. „Kvůli cyklostezce se rovněž přesune ohradní zeď soukromého pozemku v blízkosti jídelny Dida. Stavbě ustoupí jeden javor, živý plot a túje před obytným domem,“ popsal Pavel Gala z přerovského magistrátu. ČTĚTE TAKÉ: Stěhování pošty v Přerově vyvolalo emoce, nakonec z něj sešlo Zahájení stavby? Možná už v roce 2019 Obousměrná cyklostezka o délce 660 metrů s jednosměrnou cyklostezkou, dlouhou 250 metrů, je nyní ve fázi příprav. Už za rok by ale mohli dělníci poprvé kopnout do země. „Stezka má zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí a předpokládáme, že se ještě letos podaří získat stavební povolení. Pokud všechno dobře půjde, mohli bychom začít stavět v roce 2019,“ řekl František Zlámal z přerovského magistrátu. Přerov cyklisty dlouhodobě podporuje a ve městě a jeho částech bylo v posledních letech vybudováno přibližně pětadvacet kilometrů stezek pro cyklisty. ČTĚTE TAKÉ: Upozornil majitele, aby uvázal psa. Dostal pěstí

Autor: Petra Poláková-Uvírová