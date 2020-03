Největší obchodní centrum ve městě - nákupní Galerie Přerov - sice zůstane otevřené pro běžný nákup potravin, drogerie a dalšího zboží, ale lidé si nebudou moci posedět v místních restauracích.

„Jsme obchodní centrum nad pět tisíc metrů čtverečních, to znamená, že budou uzavřeny všechny gastroprovozy. Lidé si budou moci jídlo koupit do krabičky, ale místa k sezení budou vyklizena. Týká se to restaurace Angus, KFC, Banyan asijského bistra, kavárny s cukrárnou Eiscafe Delikana i nové restaurace Happy Food. Zákazníkům tedy neumožníme si u nás sednout a stravovat se v našich prostorách,“ informovala manažerka centra Galerie Přerov Jarmila Řezníčková.

Do prostor galerie se budou také umísťovat nádoby s dezinfekcí. Galerie přijala tato provizorní opatření po konzultaci s právníky, ale podle vývoje situace se můžou změnit.

Přerovský bazén i zimní stadion se uzavřou

Omezení v souvislosti s šířením nákazy nového typu koronaviru se dotkne i provozu Plaveckého areálu v Přerově. Bazén se od pátku 13. března zcela uzavře.

„Do čtvrtku zde platil omezený provoz a zrušeno bylo i plavání pro seniory. V souvislosti s nouzovým stavem přistoupila společnost Sportoviště Přerov k úplné mimořádné odstávce plaveckého areálu - a to od 13. března,“ uvedla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Uzavřený bude i zimní stadion v Přerově. „Zítra se rozpouští led, a až do odvolání bude stadion pro veřejnost uzavřený,“ konstatovala.

Mše: v rádiu a televizi

Z důvodu zákazu shromažďování více osob musí přijmout opatření i přerovská farnost. Farář Josef Rosenberg prosí o ohleduplnost všechny věřící.

„Ruší se všechny mše svaté, abychom zabránili většímu shromažďování lidí. Kostely budou ale otevřené a pohřby jsou dovolené. Když platí nouzový stav, mohou lidé sledovat mše svaté v televizi Noe nebo poslouchat Rádio Proglas,“ řekl přerovský farář.

Pohřby povoleny, do sto návštěvníků

Po vyhlášení nouzového stavu zaplnily Pohřební službu města Přerova dotazy, za jakých podmínek budou v následujících dnech probíhat pohřby ve městě.

„Pohřby budou v obřadní síni probíhat standardně - do účasti sto občanů na jednom obřadu,“ řekl jednatel přerovské pohřební služby Bohumír Střelec.

Autobusové linky: prázdninový režim

Od pondělí 16. března budou v platnosti výlukové jízdní řády městské autobusové dopravy. Spoje těchto autobusových linek budou jezdit stejně jako v době letních prázdnin s tím, že na lince 101 v dopoledních hodinách v pracovní dny bude přidán jeden párový spoj. Lidé se o změnách dozví na www.mhdprerov.cz

Školky zůstanou otevřené

Po základních, středních a vyšších odborných školách se zatím neuzavřou mateřské školy a jesle. Podle náměstka primátora Petra Kouby je naplněnost školek zhruba padesáti pěti procentní a kolektivy jsou menší. Je tedy patrné, že rodiče, kteří nemusejí už děti do školky neposílají. O tom, zda nedojde i k uzavření těchto zařízení, může být ale ještě v příštích dnech rozhodnuto, a to v závislosti na aktuální situaci.

Zavře i Městská knihovna

Městská knihovna v Přerově včetně všech poboček se od pátku 13. března uzavírá.

Opatření se dotkne i sociálních služeb

Rodiče či zástupci klientů Denního stacionáře v Purkyňově ulici, který navštěvují mentálně postižení klienti, budou vyzváni, aby v případě, že nechodí do zaměstnání, nevyužívali služeb tohoto zařízení.

V domech s pečovatelskou službou bude vyvěšeno upozornění pro návštěvníky, aby dodržovali protiepidemická pravidla, neboť se pohybují v domech, v nichž žijí senioři.