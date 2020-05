Po ukončení nouzového stavu v neděli 17. května se život v Přerově opět vrátí do zaběhnutých kolejí - otevřou se úřadovny magistrátu, děti zamíří do mateřských škol a znovu se rozběhne i služba pro seniory - senior taxi.

Přerov v čase koronaviru. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Krizový štáb města tento týden ukončil svou činnost a jeho členové by se sešli jen v případě, že by si to situace vyžádala,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).