Hustý provoz na křižovatce ulic Velké Novosady, Komenského a Kojetínská v Přerově trápí řidiče i chodce hlavně v dopravní špičce. Ještě donedávna ale museli šoféři zbytečně dlouho čekat na semaforech i v noci, kdy v ulicích nebylo ani živáčka a silnice zely prázdnotou. Od minulého týdne se režim na křižovatce u průpichu změnil a provoz je plynulejší.

Provoz na silnici v ulici Velké Novosady, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Úprava nočního provozu řízení semaforu na frekventované křižovatce ulic Velké Novosady, Komenského a Kojetínská má zjednodušit průjezd Přerovem. Auta už nebudou muset stát na křižovatce ve chvíli, kdy jim nic nebrání v cestě. „Došlo totiž k úpravě režimu blikavá oranžová do červené,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Co to pro řidiče v praxi znamená? „Celočervená je takový stav, kdy na žádné signální skupině nesvítí volno a vozidla si tento signál vyvolají pomocí detektorů na vjezdech do křižovatky - a chodci zase tlačítky pro chodce,“ přiblížil. Auto, které do křižovatky přijíždí, je teď detekováno kamerami, a pokud řidič dodržuje povolenou rychlost, tak plynule a bez zastavení projede křižovatkou.

„Zvýší se tím bezpečnost a zároveň dojde k omezení překračování rychlosti. Navíc konkrétně v této křižovatce nebylo při výjezdu auta z Komenského ulice na průpich dostatečně dobře vidět, takže řidiči museli najet co nejblíže do křižovatky. A to je také tímto opatřením ošetřeno,“ doplnil Navrátil.

Křižovatka v úseku průpich - Kramářova ulice zase přešla z režimu blikavá oranžová do režimu trvalá zelená. „Trvalá zelená znamená, že na hlavní komunikaci svítí stále zelená a na vedlejších vjezdech či na přechodu pro chodce svítí trvale červená - dokud chodec, který chce komunikaci přejít, nestiskne tlačítko, aby mohl přejít,“ řekl. Navrátil.

Nový režim mohou řidiči ocenit už nyní. „Reagovali jsme nejen na své vlastní zkušenost při průjezdu městem, ale také četné připomínky řidičů a občanů,“ vysvětlil hlavní důvody změn vedoucí odboru majetku města Alexandr Salaba.

Město monitoruje plynulost průjezdu Přerovem už od zprovoznění průpichu, po kterém se začalo jezdit koncem října roku 2022. „Zelená vlna na hlavním tahu na průpichu zvyšuje plynulost dopravy,“ shrnul Navrátil.

Na dlouhé čekání na semaforech u průpichu si dnes stěžují také chodci. Nejdéle dnes čekají na semaforu na křižovatce ulic Velké Novosady, Komenského a Kojetínská, zadrhnou se ale i při přecházení přes cestu ve směru od autobusového nádraží na Tovární. Chodci budou muset být podle Navrátila i nadále trpěliví. „Když přidáme chodcům, tak ubereme autům,“ konstatoval.