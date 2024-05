FOTOGALERIE, VIDEO/ Pokládkou masivních nosníků nad mezinárodním železničním koridorem vstoupila stavba dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem do další fáze. Práce na mostním poli probíhaly v pátek v nočních hodinách, aby bylo možné zajistit výluky na trati. Protože stavebníci přesouvali nosníky s pomocí speciálního jeřábu přímo ze silnice, řídili dopravu na komunikaci ve směru na Zlín regulovčíci.

Přerov, D1, pokládka nosníků | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Poslední nosníky na tomto mostním poli přímo nad mezinárodním železničním koridorem začínáme osazovat přesně o půlnoci. Je to právě proto, že pracujeme nad železničním koridorem, který z bezpečnostních důvodů uzavřít musíme, ale na druhou stranu je to velmi nesnadné, protože tím komplikujeme mezinárodní železniční dopravu,“ vysvětil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

„O výluku jsme požádali před více jak rokem a to, že práce probíhají právě nyní, jasně vypovídá o tom, že harmonogram stavby je přesně dodržen. Dnes v noci máme čas na to, abychom osadili čtyři nosníky na estakádě, kde se buduje tato část dálnice D1,“ dodal.

Stavba úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem začala v roce 2022 a hotová bude v první polovině roku 2026.

„Na trase je celkem čtrnáct mostů, ale jen dva jsou takto zásadně komplikované, protože vedou přes železniční koridor. Druhý takto složitý most je o několik kilometrů dál a vede přes řeku Bečvu a rozsáhlý průmyslový komplex chemičky. Stavba má za sebou rok intenzivní činnosti a další rok máme před sebou. Prakticky všude na celé trase je založeno - pokud jde o ty nejdůležitější stavební objekty. Ty nejdůležitější mosty už tedy stojí,“ poznamenal Rýdl.

Práce nemohou probíhat přes den

Podle hlavního stavbyvedoucího Jaromíra Zajíčka bylo nutné přistoupit na technologii instalace nosníků ve výluce, protože práce tohoto druhu nemohou probíhat přes den.

„Momentálně pokládáme třetí ze čtyř nosníků. Včera jsme za stejné výluky položili přes noc první nosníky, dnes dokončíme poslední a pole nad železniční tratí bude osazeno. Výluka je naplánovaná od 23 hodin do dvou do rána, pak se pustí mezinárodní rychlíky a nákladní vlaky a do rána by měly být hlavní práce u konce,“ řekl.

„Většina nosníků váží necelých 50 tun, ten poslední, který je momentálně připravený na náklaďáku, má necelých 60 tun. Jsou to krajní nosníky, na kterých jsou zavěšené odvodňovací žlaby,“ upřesnil.

Nosníky jsou součástí mostovky, takzvané nosné konstrukce.

„Protože je to přes železnici, těžko by se tady prováděla železobetonová konstrukce, a tak se nastavilo už v projektové dokumentaci, že se osadí Prefa nosníky - a na to se teprve vytvoří železobetonová deska, čímž nedojde k omezení dopravy na koridoru,“ zmínil.

Druhý nejdelší most přes Bečvu

Celý most u Říkovic má délku 210 metrů a je druhým nejdelším po estakádě přes řeku Bečvu a areál chemičky.

„Po položení nosníků budou práce pokračovat tím, že budeme v neděli ukládat další nosníky na úseku mimo železnici. Následující týden začnou práce na spřažení železobetonové desky. Do měsíce a půl by se měla tato deska zabetonovat,“ nastínil Zajíček.

Pokládka nosníků probíhá s pomocí jeřábu, který má únosnost 500 tun. Protože bylo nutné zajistit náročný přesun nosníků přímo ze silnice, řídili provoz regulovčíci.

„I když potřebujeme vyzvedávat nosníky přímo z pojížděné komunikace, nepřistoupili jsme k uzavírce silnice, ale zajistili to v noci kyvadlovým provozem. Své hlídky sem posílá i policie, která dohlíží na situaci,“ uzavřel Rýdl.