Noční můra řidičů jménem Kratochvílova ulice skončila

Řidiči se mohou dostat konečně do centra města jinak, než neustálým objížděním Kratochvílovy ulice. Náročná rekonstrukce silnice, která trvala od dubna až do konce října, totiž před pár dny skončila. Obchůdky v centru Přerova už měly díky vleklým opravám namále a někteří prodejci hlásí až padesátiprocentní propad tržeb.

Přežili jsme - a to je hlavní. Tak komentují půl roku nejistoty kvůli uzavření frekventované silnice obchodníci. Pokles tržeb o třicet a v letních měsících dokonce padesát procent zaznamenala prodejna s chovatelskými potřebami v Jiráskově ulici.

„Centrum se postupně vylidňuje a končí jeden obchod za druhým. Řidiči se už možná Přerovu vyhýbají a nechtějí městem projíždět. Když se totiž potřebujete dostat z jednoho konce města na druhý, strávíte hodinu v kolonách,“ líčí vedoucí prodejny Milada Jakubcová.

Podle ní nastala po dokončení oprav v Kratochvílově ulici úleva a lidé začali do centra města znovu chodit.

Mnohem méně zákazníků navštívilo během uplynulých měsíců také oblíbenou trafiku u kostela.

„Pocítili jsme to opravdu hodně. Řidiči se tady většinou zastavují ráno při cestě do práce, a když byla silnice neprůjezdná, tak to vzdali. Stejné to bylo i s lidmi, které odradilo oplocení. Ve chvíli, kdy zjistili, že přes cestu zkrátka nepřejdou, nepřišli vůbec,“ popisuje prodavačka Alena Pavlová.

Jak dlouho opravy vydrží?

Za opravu Kratochvílovy ulice město zaplatilo 3 miliony 455 tisíc korun. A Přerovany teď asi ze všeho nejvíce zajímá, jak dlouho nové předláždění vydrží. Silnice, poničená kvůli náporu autobusů a hustému provozu, totiž v minulosti prošla několikrát opravou.

„Lože pod žulovou kostkou je teď z betonu, namísto původního štěrkového. Betonové lůžko bylo navrženo na základě diagnostiky a tento způsob opravy doporučila i odborná laboratoř,“ vysvětlil Miroslav Piekutowski z oddělení investic přerovského magistrátu.

Stavebníci podle něj pouze vyňali původní kostky, očistili a znovu položili do betonového lože.

„Stavba možná pro někoho trvala pocitově dlouho. Při realizaci jednotlivých úseků byly ale nutné technologické přestávky kvůli zrání podkladního materiálu,“ dodal.

Zmizel i nepopulární "skokanský můstek"

Nové předláždění odstranilo i nepopulární „skokanský můstek“, který byl u zpomalovacího retardéru před velkou pasáží. Řidiči na něm totiž v minulosti s autem vždy poskočili.

„Komunikace u zpomalovacího retardéru byla v minulosti propadlá. Dnes je zhotovený podle platných předpisů, takže sklony jsou v pořádku,“ ujistil.

Častý dotaz směřuje i k jasně bílé barvě nově vydlážděného úseku. Ta se prý ale do budoucna změní.

„Protože se žulová kostka pokládá do cementové malty a je spárována, povrch teď vypadá takto. Údržbou čistícími vozy a provozem se ale postupně bílé barvy zbaví,“ uzavřel Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu.