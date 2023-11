Majitel firmy Nirvana Systems Pavel Březina, která vyrábí na bochořském letišti u Přerova vírníky, padáky a další produkty, se v těchto dnech ocitl v centru pozornosti médií. Paraglidingové vybavení firmy Nirvana podle záběrů z videa, které odvysílala zahraniční média, pomohlo teroristům z palestinské organizace Hamás proniknout 7. října na izraelské území.

Pavel Březina, majitel firmy Nirvana Systems. Ta na letišti v Bochoři u Přerova vyrábí padáky i virníky | Foto: Deník/Iva Najďonovová

Seznam Zprávy, které přišly s touto informací jako první, na to upozornila americká konzervativní organizace United Against Nuclear Iran (UANI).

Teroristé, kteří napadli 7. října jih Izraele, používali k překonání hranice i motorové paraglidy. Na videu z útoku se objevil právě stroj firmy Nirvana Systems. Paraglidy se ale nepovažují za zboží určené k vojenskému užití.

Majitel bochořské firmy Pavel Březina podle svých slov netuší, jak se stroje v pásmu Gazy mohly ocitnout. Na palestinských území nemá firma žádnou partnerskou společnost, s leteckou školou v Teheránu, která je uvedena na stránkách jeho firmy jako jeden z distributorů, už firma dávno nespolupracuje.

„Nemůžeme kontrolovat, jestli někdo prodá nebo zneužije naše výrobky. Prodáváme do více než čtyř desítek zemí paraglidingové vybavení, prodali jsme ve světě tři a půl tisíce paramotorů a tisíce padáků,“ řekl Pavel Březina, který důrazně odmítl spojování s terorismem.

Fotky v médiích byly z Afriky

„To, co se v médiích objevilo, byly fotografie z našeho projektu v Africe, kde pomáháme chránit národní parky proti pytlákům. Jsem naštvaný, protože máme humanitární projekty, a pak z nás udělají lumpy, kteří podporují vraždění a války,“ dodal zklamaně Březina.

„Jsme nejrozšířenější na trhu, podporujeme různé humanitární projekty v Africe na ochranu zvířat a nikomu neprodáváme nic pro vojenské nebo jiné účely. Poškodilo nás to, protože se snažíme budovat světovou značku. Firma je ale malá a lidi přestávají mít peníze na hračky, takže bojujeme o přežití,“ podotkl Březina.

Podle něj se dnes firma Nirvana Systems věnuje prioritně výrobě vírníků. „Naše činnost se teď soustředí na létající auto, v tom máme světový primát a jsme jedineční,“ zmínil.

Firma do budoucna nebude měnit svou exportní politiku. „Už jsem v minulosti zažil kvůli svému jménu i spojování i s lihovou mafií - a to jen proto, že jsem ze Zlína a jmenuji se Březina,“ vzpomněl s tím, že doufá, že se na tuto „aféru“ brzy zapomene.

Vírníky vzbudily rozruch už před lety

Vírníky z Nirvany Systems vzbudily rozruch už před pěti lety, kdy Pavel Březina přistál se svým strojem na Václavském náměstí v Praze. S autovírníkem zaparkoval přímo v centru hlavního města.

Výlet do Prahy byl tehdy podle Březiny jeho momentální nápad. Chtěl otestovat, co všechno dokáže stroj, který je zkonstruován jak pro let vzduchem, tak i pro jízdu po silnici.

„Na certifikovaný vírník jsme přidělali elektropohon a může na cestu. Původně jsem chtěl stroj otestovat jen v Bochoři, ale pak mě napadlo, že si splním svůj sen a dám si kafe na Václaváku,“ líčí.

Pilot z Bochoře zaparkoval virník na Václaváku. Chtěl si dát kafe

S autovírníkem přistál na letišti v Letňanech, a pak vyrazil po silnici na Václavské náměstí. I když jel kvůli plynulosti provozu raději postranními uličkami, jeho pohyb po Praze vyvolal velký rozruch. Policisté ho kontrolovali, ale nezjistili, že by se dopustil nějakého dopravního přestupku.

„Když mě zastavili, ukázal jsem jim platný technický průkaz, a pak mi dali i dýchnout. Důvod k pokutě ale nebyl. Projíždějící řidiči si mě hned fotili a stroj obklopili nadšenci, kteří si ho prohlíželi,“ líčil tehdy zážitky z cest.

Z Přerova do Prahy za hodinu patnáct

Autovírník, který zaujal Pražany, se vyrábí a montuje na bochořském letišti. Létá rychlostí 180 kilometrů v hodině a po silnici se pohybuje čtyřicetikilometrovou rychlostí. Prázdný stroj váží 300 kilogramů a letadlo je dvoumístné. Má nádrž 75 litrů a vydrží čtyři hodiny ve vzduchu. Ovládání stroje má svá specifika - jeho majitel musí mít pilotní průkaz pro vírník, ale také řidičský průkaz kategorie B.

Cítíte se dobře? Tak zkusíme, co vírník dokáže

Do budoucna se podle něj může stát podobný způsob přepravy atraktivní. Namísto několikahodinového stání v kolonách na D1 totiž let z Prahy do Přerova trvá pouze hodinu a patnáct minut.

„Létá se ve výšce od 150 metrů do 5 kilometrů nad zemí, ale musí být vidět na zem - což je pravidlo pro ultralehké lety. Autovírník létá jak na letecký pohon, tak na Natural 95, takže není nutné tankovat na letišti. Když dojde palivo, stačí vírník přestrojit na autovírník, nasadit SPZ, a vydat se k nejbližší benzínce. Hangárovat se dá klidně doma, když máte trochu větší garáž,“ vysvětlil.