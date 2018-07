Než položí dlažbu, položí to nás, zoufají si obchodníci

Kvůli rekonstrukci Kratochvílovy ulice zaznamenali prodejci výrazný pokles tržeb.

Vylidněná pasáž, prázdné výlohy kdysi prosperujících obchůdků v Kratochvílově ulici. Takový obrázek se dnes naskytne lidem, procházejícím centrem Přerova. A bude hůř. Obchodníci si stěžují na razantní pokles tržeb od doby, co začala výměna zborcené dlažby v Kratochvílově ulici. Někteří hlásí propad až třicet procent, jiní dokonce padesát. Svádí se boj o každého zákazníka.

„Začalo to tím, že zrušili zastávku autobusu u Městského domu a lidi k nám pomalu přestali chodit. Nejen, že poklesly tržby, ale problémy mají i vozidla zásobování. Bereme zboží po paletách, ale nákladní auta k nám nedojedou,“ posteskla si Lenka Doleželová, vedoucí drogerie v centru Přerovanka.

Razantní pokles tržeb zaznamenali i v cestovní kanceláři v Kratochvílově ulici.

„Oproti loňskému roku jsou o padesát až šedesát procent nižší. Loni touto dobou jsme měli zákazníků o polovinu více,“ líčí pracovnice cestovní agentury Lucie Hudečková.

Také zavedená prodejna s nářadím bojuje o každého zákazníka.

„Je to tragédie. Už k nám chodí jen ten, kdo opravdu musí. Prodej není téměř žádný a tržby máme jen díky opravám klasického nářadí,“ popisuje vedoucí Zdeněk Andrlík.

Daleko od auta

Zákazníky prý odrazuje především to, že nemůžou zastavit s autem až u obchodu.

„Teď už sice vystoupí na parkovišti u Přerovanky, ale stavbu musejí obcházet dvě stě metrů kolem plotu,“ podotýká.

Podle majitele obchodu se suvenýry dnes připomíná centrum Přerova měsíční krajinu.

„Když jdete od kostela, tak je město vylidněné, protože některé obchody skončily. Je to na dobré cestě uzavřít celou ulici, podobně jako to dopadlo v Jateční. Oprava Kratochvílovy ulice je tou poslední kapkou a zvažuji, jestli má vůbec smysl v Přerově dál pokračovat,“ shrnul.

Technologická přestávka

Rekonstrukce Kratochvílovy ulice začala v dubnu a potrvá až do konce září. Fakt, že v těchto dnech stavba stojí a vypadá to, jako by ji někdo zakonzervoval, vysvětlují pracovníci přerovského magistrátu nutnou technologickou přestávkou. Technologie pokládky dlažby se totiž změnila.

„Dlažba se klade do betonového lože a podklad musí nejprve nechat vyzrát. Technologie má své pauzy a nedá se postupovat tak, jako když se dlažba pokládá klasickým způsobem. Bohužel to neumíme řešit jinak,“ vysvětlil Miroslav Piekutowski z oddělení investic přerovského magistrátu.

Podle něj by se mohly práce znovu rozběhnout už v závěru příštího týdne, kdy se začne rozebírat kostka od poloviny Kainarovy ulice směrem k poště.

Podle původního harmonogramu by měl být úsek od jídelny Dida ke kostelu svatého Vavřince hotový do 29. července, a na něj by mělo od 30. července navázat předláždění křižovatky ulic Bratrská a Kratochvílova.

Už teď se ale zdá, že stavba nabrala mírný skluz. Stroje totiž utichly zhruba v místech, kde se kříží Kainarova ulice s Kratochvílovou.