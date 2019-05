O úplatném převodu budovy město jedná se třemi firmami, které ji nyní vlastní. Administrativní objekt byl postaven a zkolaudován pro kancelářské využití a mohl by v budoucnu sloužit jako sídlo Magistrátu města Přerova, který je dnes roztříštěný a nachází se na několika místech.

I když se na jednání zastupitelstva schvaloval pouze záměr, diskuse byla bouřlivá. Zatímco někteří politici jsou přesvědčeni o tom, že má město ideální příležitost ke zkrášlení dnešní podoby Masarykova náměstí, jiní si naopak myslí, že si toho na svá bedra nakládá až moc.

„Koupíme padesát let starou budovu, a přitom dnes máme Strojař, který jsme získali za velké peníze. Snažme se spravovat to, co máme, a dávat do pořádku majetek, který teď vlastníme. Byl bych vůči této koupi velmi skeptický,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Radek Pospíšilík. (Za prosperitu Přerova).

Podobného názoru je i jeho kolega Libor Slováček.

„V době, kdy jsme si dali do priorit rekonstrukci Strojaře a vybudování multifunkční sportovní haly, v době, kdy na opravy infrastruktury chybějí stovky milionů korun, si myslím, že kupovat další obrovskou budovu není dobré rozhodnutí. Nevažme si na nohu další balvan,“ řekl s tím, že jen rekonstrukce objektu si vyžádá 200 milionů korun.

Důstojný a pěkný koutek Přerova

Náměstí T. G. Masaryka dnes kromě nevzhledné administrativní budovy hyzdí i další objekty, které jsou v dezolátním stavu - například bývalý Blažkův dům nebo objekt v těsném sousedství Městského domu.

„Jsem přesvědčena, že je naší povinností proměnit náměstí T. G. Masaryka tak, aby to byl důstojný a pěkný kousek Přerova. Není myslitelné, aby tato budova nadále hyzdila naše město,“ soudí zastupitelka Helena Netopilová (SpPP). Záměr na úplatný převod podpořili i komunisté.

„Dlouhodobě prosazujeme, aby se úředníci soustředili do jednoho místa. Samozřejmě, že náklady budou velké, ale budu hlasovat pro záměr, abychom vůbec zjistili, co to bude stát,“ konstatoval zastupitel Josef Nekl (KSČM).

Koncepci, jež má nastínit, co dál se zchátralými objekty, přislíbil do června předložit náměstek primátora Michal Zácha (ODS). Ten zároveň upozornil, že město už nyní vynakládá nemalé finanční částky za pronájem prostor v budově, protože magistrát některé její prostory využívá.

„Jsme tam od roku 2003, a za ty peníze, které jsme vynaložili na zaplacení nájmu, jsme už mohli mít budovu ve svém vlastnictví,“ poznamenal Michal Zácha. Pro úplatný převod zvedla ruku nadpoloviční většina zastupitelů, takže záměr prošel.