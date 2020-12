Vítězná ulice v Litovli, olomoucká Galerie Šantovka, nákupní centrum Olympia ve Velkém Týnci. Tři různě velké prodejny obchodního řetězce Albert teď mají jedno společné. Na základě protiepidemických opatření nesmějí prodávat vybrané doplňkové zboží, například elektroniku a oblečení.

S tím momentálně souvisí také případná reklamace vánočních dárků.

„Po dobu trvání tohoto omezení není možné v prodejnách Albert nejen prodávat, ale ani reklamovat tento sortiment,“ uvedl za obchodní řetězec ředitel komunikace Jiří Mareček.

Reklamační lhůta: domluvit s prodejcem

O využití svého práva zákazníci prý nepřijdou, dvouletá reklamační lhůta u dotčeného zboží bude prodloužena o délku trvání zákazu. „Zákonem vymezený čas na reklamaci tak bude naplněn,“ ujistil Mareček.

Ostatní Deníkem oslovení prodejci reklamace přijímají a řeší i během pátého stupně vládního systému PES. Česká obchodní inspekce (ČOI) v takovém případě doporučuje postupovat trpělivě a především s ohledem na lidské zdraví.

Není-li to nezbytně nutné, měl by zákazník odložit své záležitosti na dobu, až se situace související s pandemií koronaviru uklidní. To však někdy není možné, třeba když se porouchá lednice nebo pračka, anebo když dvouletá lhůta již brzy vyprchá.

„Spotřebitel by měl kontaktovat prodejce telefonicky či mailem a domluvit se s ním, kdy a jak zboží k reklamaci předat,“ poradil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

„Rozhodně by se nemělo stát, že prodejce odkáže spotřebitele až na okamžik, kdy provozovna bude v běžném provozu, následně pak jiný zaměstnanec spotřebitele odmítne s tím, že lhůta vypršela,“ dodal.

Nárok na výměnu jen u e-shopu

Ne vždy je ale důvodem nespokojenosti poškozený či nefunkční dar. Zažil to asi každý.

Značková mikina je o dvě čísla menší, obsah vánočního balíčku od babičky se naprosto shoduje s tím od strejdy. Co teď?

Takto "netrefené" dárky koupené na internetu lze do 14 dnů bez udání důvodu vrátit prodejci. Zákazník ale smí odstoupit od smlouvy pouze v případě, že koupě proběhla prostřednictvím e-shopu.

„Při nákupu v kamenné provozovně na vrácení zboží nárok nevzniká,“ upozornil mluvčí ČOI.

H&M: 100 dnů na vrácení

V případě prodejen s oblečením H&M platí prodloužená vánoční doba 100 dnů na vrácení pro všechny objednávky provedené mezi 22. říjnem 2020 a 17. lednem 2021.

Zástupci H&M doporučují využít služeb přepravních společností DPD a PPL za poplatek ve výši 109 korun.

„Tato suma bude odečtena z celkové částky za vrácené zboží,“ stojí na webu obchodního řetězce. Lidé si samozřejmě mohou zvolit i jiný způsob předání.

Electro World: výměny do konce ledna

V prodejnách Electro World je možné nevhodné dárky v původním nepoškozeném obalu a dokladem o zakoupení vracet až do konce ledna 2021. Nabídka platí také pro zboží zakoupené už 22. října.

Veřejnost tak může učinit ve všech kamenných prodejnách, případně prostřednictvím České pošty nebo přepravních společností. Jedinou změnou pro zákazníka je, že si kvůli zákazu maloobchodního prodeje nemůže přímo na místě vybrat náhradu.

„Zákazník si na zboží musí vytvořit předem objednávku na našem webu a vyzvednout současně s vrácením, případně si pro větší pohodlí počkat na otevření prodejen,“ popsal marketingový manažer Tomáš Kovářík.

Záruční dobu i lhůtu pro vrácení zboží bez udání důvodu prodlužují rovněž hračkářství Bambule a Sparkys. Ve vybraných prodejnách zůstala otevřená pouze výdejová okna pro e-shop, proto je teď reklamace zboží možná jen v krajních případech.

„Při reklamaci zboží z e-shopu standardně vracíme zákazníkovi peníze, případně poskytneme dárkový poukaz. Zboží zakoupené přímo v prodejně je možné buď vyměnit, nebo opět poskytneme poukaz na nákup v minimální hodnotě vráceného zboží,“ informovala Jana Krčková, marketingová ředitelka prodejen Bambule a Sparkys.

Vrácení peněz v hypermarketu

Kdo dal přednost supermarketu před specializovaným obchodem, může svůj požadavek vyřídit na informacích.

Zákazníci Globusu na to dle mluvčí Lutfii Volfové mají 30 dní od nákupu.

„Při výměně postupujeme individuálně. Pokud není v našich možnostech vyhovět, zákazníkům vracíme peníze. Obuv a oblečení nevyměňujeme kvůli dalšímu zkoušení, peníze vracíme.“

V případě Kauflandu je lhůta na podání žádosti tříměsíční.

„Za současné situace, kdy není možná výměna určitého druhu zboží, nabízíme zákazníkům možnost vrácení peněz,“ reagovala mluvčí obchodního řetězce Renata Maierl.

Návod na vzorové odstoupení od kupní smlouvy a podmínky pro uznání reklamace by měl zveřejnit každý obchodník. Formuláře a konkrétní rady jsou dostupné i na webu České obchodní inspekce.