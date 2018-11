Nepropásněte! Prvňáčci ze ZŠ Hranická v Lipníku a ZŠ Brodek u Přerova

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 20 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce Pracovník/ce v sociálních službách. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky:, Vzdělání : sociální obor, Pedagogika - pedagogický obor, Sociální pedagogika. Praxe v sociální oblasti vítána. , , Žádost o pracovní místo a životopisy doručit níže uvedenými způsoby na Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s., nejpozději do 10.12.2018, - zasláním na e-mail: mostkzivotu@volny.cz;, - osobně na adresu: Sdružení Most k životu, z.s., Bohuslava Němce č.p. 2811/4, 750 02 Přerov , , Pozn.: Výběrové řízení proběhne dne 17.12.2018 v 9,00 hod ve Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s., Bohuslava Němce 4, Přerov 750 02; telefonický kontakt (07,00 - 12,00hod.) na čísle 581 207 238 - Mgr. Dagmar Plšková. Pracoviště: Sdružení most k životu, z.s., Bohuslava Němce, č.p. 2811, 750 02 Přerov 2. Informace: Dagmar Plšková, +420 581 207 238.