Nepropásněte! Prvňáčci z Černotína a Soběchleb

Výborně obsazený turnaj v halovém fotbale se o uplynulém víkendu konal v Přerově. Výběry týmů do 14 let z celé republiky, ale i jeden slovenský zástupce si to rozdaly už počtvrté o putovní pohár Legea Cup. Na tom bylo doposud třikrát vyryté jméno jediného týmu – SK Sigma Olomouc. Nadvládu Hanáků však letos ukončil ostravský Baník.