To je jen zlomek někdy až tajuplných, často však klíčových životních otázek, na které se v neděli večer v hotelu Jana pokusili formou jedinečného semináře s názvem Neporazitelná mysl odpovědět přerovský strongman Jiří Tkadlčík, olympijský vítěz David Svoboda a uznávaný manažer a globální stratég Jan Mühlfeit.

„Je to o mentální odolnosti, ať už ve sportu, v byznysu nebo v umění, což je schopnost člověka podat ten nejlepší výkon i v těžkých chvílích. Takoví lidé většinou ví, kdo jsou, ví, co od života chtějí, a umí se rozhodnout,“ nastínil Mühlfeit, který má za sebou mimo jiné působení v nejvyšším vedení společnosti Microsoft, kde mezi roky 2007 a 2014 zastával pozici prezidenta pro Evropu.

„Byl jsem čtyřikrát za sebou nejlepším manažerem Microsoftu, když ta firma byla největší na burze. Na druhou stranu jsem zažil propad, kdy jsem měl šest měsíců velmi těžkou depresi a tři měsíce jsem strávil na psychiatrickém léčení. Takže jsem si sáhl na absolutní dno,“ prozradil vyhlášený mentor.

„Co člověka nezabije, to ho posílí. Mysl je jedinou věcí, kterou člověk má. Nic jiného neovlivní. Vy neovlivníte, co se děje kolem vás, ovlivníte ale tu reakci. Tomu se říká svoboda volby. Je mojí volbou, jak zareaguji na prohraný zápas, zkaženou prezentaci nebo koncert. Musím se odpíchnout a jet dál. Lidé, kteří se umí poučit, odpustit si, tak jdou nahoru,“ vysvětlil autor bestselleru The Positive Leader.

SPOLUPRACOVAL S GATESEM, TEĎ S SCHICKEM NEBO SAMKOVOU

Jan Mühlfeit spolupracuje kromě nedělních spoluřečníků Davida Svobody a Jiřího Tkadlčíka s dalšími sportovními esy, jakými jsou fotbalista Patrik Schick, snowboardistka Eva Samková či tenisový talent Jiří Lehečka.

Se svými klienty se nezaměřuje pouze na jejich slabiny. Klíčem je často najít jedinečné vrozené dovednosti, což Mühlfeit vysvětloval přítomným posluchačům i na přednášce v Přerově.

„Cílem je, aby věděli, jak můžou rozpoznat svůj talent. Aby je to bavilo, naplňovalo a dostávalo do stavu ,flow‘, ve sportu tomu říkáme ,zóna‘, kdy člověk podává optimální výkon. A také, pokud se jim nebude dařit, to překonali a šli pořád dopředu,“ naznačil Jan Mühlfeit, s čím by návštěvníci mohli z hotelu Jana odcházet.

„Hodně lidí se při prvním ,ne‘ vzdá. Mně třeba Bill Gates říkal, že první ,ne‘ je začátkem velkého ,ano‘. Taky ohledně chyb říkal, že když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to prostě udělej. Vždycky můžeš prosit o odpuštění. A že jsem párkrát o odpuštění prosil,“ pousmál se osmapadesátiletý absolvent ČVUT v Praze. Nyní má za sebou i vystoupení na Harvardu nebo v Cambridge.

Poznatky Jana Mühlfeita proložené vtipnými a lidskými narážkami na jeho manželku, jak sám říká, „Velitelku“, během nedělního semináře příjemně doplnily konkrétní zkušenosti, zážitky a situace veleúspěšných sportovců Davida Svobody a Jiřího Tkadlčíka.

Přítomní hltali každé slovo a těžko byste našli někoho, kdo by litoval návštěvy. A to cena za vstupenku na skoro pětihodinové povídání nebyla zrovna levnou záležitostí. Zájemce vyšla na rovnou tisícikorunu.

CO JE TO NEPORAZITELNÁ MYSL?

Jiří Tkadlčík, strongman, mistr světa:

„Je to pro mě určité nastavení člověka, aby se člověk nezlomil. Jak ve sportu, tak v životě. Je to dobré pro každého. Hodně lidí, kteří by tady měli být, tady právě bohužel nejsou. Jsem ale rád, že alespoň nějakých 110 lidí přišlo.“

David Svoboda, moderní pětibojař, olympijský vítěz:

„Je to takový krásný, okřídlený název, ale jde nám o to, sdílet nějaké zkušenosti a zážitky mentální přípravy ve sportu i byznysu. Věříme, že to bude přínosné pro každého, kdo přijde. Já můžu sdílet nějaký svůj vlastní přístup, aby se člověk stal neporazitelným. Bez ohledu na výsledek.“