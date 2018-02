Nemocných dětí přibývá, epidemie ale Přerovsku zatím vyhýbá

Bolesti svalů, vysoká teplota, schvácenost – stav, který mnohdy nemocnému ani neumožňuje přijít k lékaři. To je výčet jasných příznaků chřipky, se kterou již druhý týden bojuje také Olomoucký kraj.

Přerovsku se zatím epidemie vyhýbá, počet nemocných dětí ale během týdne narostl téměř o tisícovku.



Nemocnost stoupá zejména u dětí do pěti let.

„Na sto tisíc obyvatel připadne v této věkové kategorii na 5 135 nakažených. Nejvíce marodů je mezi malými dětmi, které nemají dostatečně vyvinutou imunitu, se slabšími hygienickými návyky,“ vysvětlila přerovská epidemioložka Eva Bernardová.

Pomůžou prázdniny?

O epidemii se ale stále hovořit nedá.

„Pokud mluvíme o epidemii, musíme brát v potaz všechny věkové kategorie. K pondělnímu dni činí celková nemocnost na sto tisíc obyvatel 1298 nemocných. O počínající epidemii mluvíme, pokud se nemocnost pohybuje okolo 1600 případů na sto tisíc obyvatel,“ doplnila Eva Bernardová.

K nárůstu nemocných došlo také v kategorii od 6 do 14 let, těch je 2 522.



Ordinace lékařů ale extrémní nárůst pacientů nezaznamenaly.

„Za minulý týden jsme neměli ani jeden případ klasické chřipky. S horními cestami dýchacími nebo průduškami jsou ale hodně nemocné malé děti – předškolního věku i kojenci. Během jarních prázdnin se děti rozejdou, takže by nemuselo dojít k dalšímu šíření nemoci,“ konstatovala dětská lékařka Zuzana Andresová.

Záleží na počasí

Praktický lékař Michal Chromec se obává počasí, které nemocím bude spíše nahrávat.

„Byl víkend, po dvou dnech klidu se mi nezdá, že by bylo v ordinaci více lidí než normálně. Je možné, že nás epidemie teprve zasáhne. Otázkou je jaká bude situace po prázdninách. Je fakt, že teď má zase začít pršet, to znamená teploty okolo nuly - to bývá podstatný faktor a čekárny se mohou začít plnit nemocnými,“ vysvětlil.



Přerovská nemocnice již v minulém týdnu vyhlásila zákaz návštěv na oddělení dlouhodobě nemocných pacientů.

„Zákaz stále platí, prozatím jsme na jiná oddělení zákaz nerozšířili,“ informovala mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.

V hranické nemocnici pak zákaz návštěv platí od 8. února.

Relativní nemocnost na 100 tisíc obyvatel

Přerov

0 – 5 let 5 135 nemocných

6 – 14 let 2 522 nemocných

15 – 24 let 959 nemocných

25 – 59 let 540 nemocných

60 a více let 649 nemocných

celkem 1298 nemocných



Olomoucký kraj

0 – 5 let 4 150 nemocných

6 – 14 let 2 774 nemocných

15 – 24 let 2 742 nemocných

25 – 59 let 997 nemocných

60 a více let 774 nemocných

celkem 1726 nemocných



Česká republika

0 – 5 let 4 729 nemocných

6 – 14 let 3 269 nemocných

15 – 24 let 2 805 nemocných

25 – 59 let 1 054 nemocných

60 a více let 795 nemocných

celkem 1882 nemocných