Přerov – Nejhorší za posledních patnáct let. Tak hodnotí lékaři na Přerovsku nezvykle dramatický průběh letošní chřipkové epidemie. Mnozí pacienti se vrátili do ordinace i třikrát po sobě a vyléčili se až s pomocí antibiotik.

Podle hygieniků lidé doplácejí na nefungující systém, který je nutí, aby nemoci z finančních důvodů přecházeli.

„Průběh této chřipky je zřejmě nejhorší za posledních patnáct let. Řada pacientů onemocněla i několikrát po sobě a zabrala u nich jen léčba s pomocí antibiotik," shrnul přerovský praktický lékař Ludvík Koudelka.

Může za to nebývale dlouhá zima, během níž bylo jen málo slunečných dní? Zdá se, že počasí není jediným důvodem vysoké nemocnosti.

„Pacienti doplácejí svým zdravím nejen na špatné klimatické podmínky, ale také na situaci ve společnosti. Systém totiž lidi nutí, aby nemoci přecházeli, protože si je z finančních důvodů nemůžou dovolit vyležet. Mnozí mají také obavy z toho, že nedosáhnou na finance, a i to má velký vliv na psychiku a zdraví," míní krajská epidemioložka Růžena Haliřová.

Osm lidí v kraji na chřipku zemřelo

Podle ní je letošní sezona skutečně atypická svým dopadem na zdraví lidí. Osm pacientů už v Olomouckém kraji na následky chřipky zemřelo.

Řada nemocných má navíc komplikované průběhy se zápalem plic.

„Nedá se tvrdit, že by virus chřipky zmutoval. Situace z tohoto roku ale určitě podnítí k rozšíření sledování tohoto onemocnění i na jiná oddělení zdravotnických zařízení, nejen ARO a JIP," dodala.

Na Přerovsku jsou stále nejvíce ohroženy nejmenší děti do pěti let, které si teprve budují imunitu a ocitly se poprvé v kolektivu. Choroby se ale nevyhnuly ani školákům od 6 do 14 let a mladým lidem. Počet akutních respiračních onemocnění výrazně nepoklesl ani v březnu.

„Chřipková epidemie letos dorazila ve dvou vlnách – ta první byla výraznější a měla největší razanci zhruba v polovině ledna, kdy připadlo u věkové kategorie do pěti let na sto tisíc obyvatel až 6,7 tisíce nemocných. V únoru začal počet onemocnění postupně klesat a počátkem března následovala druhá, i když o něco slabší vlna chřipek," konstatovala přerovská epidemioložka Kateřina Janušová.

Iminuta se nevybuduje ze dne na den

Lidský organismus je podle ní kvůli nezvykle dlouhé zimě vyčerpaný a oslabení jedinci nedokážou s nemocí bojovat.

„Někteří rodiče umísťují zpátky do kolektivu i děti, které ještě nejsou doléčené a kašlou. Ty pak ale nakazí ostatní a z toho bludného kruhu pak člověk nevyjde," postěžovala si matka šestiletého školáka Martina R. z Přerova.

Jedinou možností, jak s chřipkou účinně bojovat, je posilovat imunitu během celého roku – sportem, ale i vhodnou stravou se spoustou vitamínů.

„Imunita se nedá budovat ze dne na den, je to dlouhodobý proces, který zahrnuje i kvalitní stravu. Lidé také často podceňují pitný režim v době, kdy je organismus náchylnější k nemocem," uzavřela krajská hygienička.