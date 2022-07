„Cestovatelé se často vydávají do oblíbených lokalit jako je severní Afrika nebo Turecko. Po příjezdu z těchto destinací však musí počkat měsíc, než mohou jít na odběr krve. Ti, kteří cestují do vzdálenějších mimoevropských zemí musí čekat ještě o něco déle. Lidé taky pracují za ty, co jsou zrovna na dovolené, a tak si nemohou vzít volno na darování,“ popsal obtíže primář hematologicko-transfuzního oddělení Štefan Repovský.