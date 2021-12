Péče o nemocné s covidem-19 se v přerovské nemocnici soustředí na odděleních ARO a interna, ale nová lůžka vznikla i na urologii a v Léčebně dlouhodobě nemocných.

V současné době je v nemocnici hospitalizovaných padesát pacientů, někteří vyžadují intenzivní péči a jsou napojeni na umělou plicní ventilaci.

„Situace je ve srovnání s loňským rokem jiná. Už to trvá moc dlouho a děvčata, která vypomáhají na covidových jednotkách, jsou rok a půl mimo svá kmenová pracoviště. I před rokem to bylo těžké, ale nikdo nevěděl, co nás čeká a měli jsme dost sil. Na sestrách je vidět únava a vyčerpání, na tvářích některých se objevily i slzy. Jsem opravdu vděčná za to, že mají takovou výdrž,“ oceňuje hlavní sestra.

Frustrující jsou pro zdravotníky i slovní útoky, s nimiž se občas setkávají. Nervózní jsou nejen pacienti, ale i jejich příbuzní a napětí je znát nejen v ambulanci, ale i na odběrových místech. Debaty s popírači očkování a covidu jsou vyčerpávající.

Nemá se kdo postarat

„Věříme, že budeme moci na Vánoce některé pacienty propustit domů. Setkáváme se ale i s tím, že se o covid pozitivní pacienty, kteří by se mohli zotavovat v domácím prostředí, nemá kdo postarat - rodina je zkrátka doma nechce. I lidé z domovů pro seniory se mohou vrátit zpět až ve chvíli, kdy už nejsou infekční,“ popisuje.

V nemocnici zůstanou přes svátky zřejmě i ti, kteří už nepotřebují akutní covidovou péči nebo postcovidoví pacienti. Většinou jsou oslabení, mají dýchací nebo pohybové problémy a dělá jim problém vstát z postele, protože jejich organismy jsou vyčerpané.

„Většinou tady zůstávají, protože nemají nikoho, kdo by se o ně postaral,“ vysvětluje.

Podle náměstka pro léčebnou péči přerovské nemocnice Štefana Repovského se věková struktura pacientů s covidem změnila a výrazně přibyly mladší ročníky. V drtivé většině - tedy ze dvou třetin - se nemoc týká neočkovaných.

„Průměrný věk lidí, kteří umírají, je přes 80 let, zemřel nám ale i pacient ve věku 102 let. Jsou to většinou nemocní s přidruženými chorobami - chroničtí astmatici, onkologičtí pacienti, diabetici. Vážný průběh už se bohužel týká i čtyřicátníků,“ popisuje.

Pro zmírnění průběhu nemoci úspěšně pomáhají protilátky - a do konce minulého týdne jich už nemocnice podala na sto padesát.

„Primární indikace by měla jít od praktika - pokud se podají včas, pomůže to od závažného průběhu. Není mi zatím znám případ, že by se lidé vrátili zpět do nemocnice s covidem. Podali jsme je ale několikrát i hospitalizovaným pacientům - jednou neúspěšně, dvakrát se takového pacienta podařilo zachránit,“ zmiňuje Štefan Repovský.

Jak na omikron?

A jak je nemocnice připravena na novou mutaci omikron?

„Rozhodli jsme se, že zatím i za předpokladu, že by byl trend klesající, ponecháme stávající lůžkové kapacity - minimálně přes vánoční svátky. Kdyby bylo nutné posílit lůžka, máme nachystané dvě varianty - jedna počítá s využitím Léčebny dlouhodobě nemocných, druhá je schůdnější a znamenala by spojení chirurgických oborů,“ nastínil.

„Takový negativní scénář ale nečekáme - omikron se sice rychleji šíří, ale podle vědců vyžaduje jen 30 procent pacientů hospitalizaci, v porovnání s mutací delta,“ doplnil Štefan Repovský.

V současné době zdravotníkům v nemocnici vypomáhají studenti Vyšší odborné zdravotnické školy v Přerově a Střední zdravotnické školy v Hranicích. Na odděleních pomáhají i vojáci.

„Potěšilo nás, že si na nás vzpomněly děti z Mateřské školy U Tenisu, od kterých jsme dostali perníčky a obrázky, které jsou teď umístěny na pokojích pacientů s covidem,“ uzavírá Bronislava Budinová.