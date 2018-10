Nejstaršímu kandidátovi v Přerově je 84 let

Mohli by si užívat důchodu, jezdit na výlety a trávit čas s vnoučaty, ale rozhodli se i po sedmdesátce jít do politiky a ovlivňovat veřejné dění. Do komunální politiky v Přerově chce vstoupit hned několik kandidátů seniorského věku a absolutním rekordmanem je v tomto ohledu čtyřiaosmdesátiletý metrolog Radovan Pour z ČSSD.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Věk ale nehraje žádnou roli ani pro Emanuela Matyáše z KDU-ČSL, který má 75 let, šestasedmdesátiletého vedoucího skladu Ladislava Madera z KČŠM nebo Hugo Landsingera z nově vzniklé strany Přerov 2018. Ten má 77 let. Mezi kandidátkami seniorského věku jsou i ženy. Například principálka loutkového divadla Sokola Přerovský Kašpárek Marie Veřmiřovská, která se uchází o přízeň voličů za uskupení Za prosperitu Přerova, má třiasedmdesát let. „Pokud má člověk zdravý rozum a nemá třeba potíže s pamětí, tak může v komunální politice bez problémů fungovat. Já osobně jsem šla do politiky hlavně proto, abych něco udělala pro kulturu a sportovní vyžití ve městě," svěřila se Marie Veřmiřovská. Věk není překážkou ani pro lídra SPD v Přerově Jiřího Kafku, kterému je 74 let. Do komunální politiky ale vstupují čím dál častěji také studenti vysokých nebo středních škol. V Přerově je vůbec nejmladším kandidátem osmnáctiletý student Jiří Tobiáš, který podpořil nově vzniklou stranu Občanská koalice. Mladé tváře má ve svých stranách ale i koalice SpP a Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 nebo STAN. I za tyto strany kandidují studenti vysokých škol.

Autor: Petra Poláková-Uvírová