Pohled do podrobnějších statistik ukazuje, že nejvíce radostných událostí bylo v dubnu, kdy se narodilo celkem 58 dětí. Naopak nejméně ratolestí zapsali zdravotníci do porodních knih v únoru - pouze 40.

Rodí dnes častěji mladší maminky, nebo si svou mateřskou povinnost plní ženy až v pozdějším věku? „Drtivá většina maminek byla v tomto roce ve věkovém rozmezí od dvaceti do čtyřiceti let. Zaznamenali jsme ale i jedenáct rodiček, starších čtyřiceti let. Té nejstarší bylo šestačtyřicet let,“ řekla vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení přerovské nemocnice Radmila Šimoníková s tím, že loni měla nejstarší maminka dokonce o dva roky více - 48 let.