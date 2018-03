Přerov bude hostit 1200 nejlepších tanečníků Moravy

Disco, street dance, show, balet, contemporary nebo jazz bude v sobotu 24. března k vidění v přerovské hala TJ Spartak.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Drahomír Stulír

Sjede se sem totiž přes 1200 tanečníků z Olomouckého a Zlínského kraje, aby bojovali o postup do zemského kola a následně do celostátního kola taneční soutěže MČR tanečních skupin Czech Dance Masters 2018.

Na soutěži, která začíná již v 9 hodin, se během dvanácti představí spousta rozličných tanečních formací v jednotlivých disciplínách, přičemž nejsilněji budou zastoupeny zejména stále oblíbenější disciplíny street dance.

„Letos k nám tanečníci z 24 klubů přivezou cekem 102 formací a bude na co koukat! Největší boj bude jako v uplynulých letech v druholigové kategorii street dance dospěláků a plno je i v hobby kategoriích rekreačního tance,“ shrnuje nadcházející soutěž zástupce organizátora tohoto regionálního kola David Nováček.

Odkud tanečníci dorazí?

Nejpočetněji budou na soutěži zastoupeni tanečníci z Taneční školy Pirouette Prostějov, z D2Dance Přerov a přes 100 tanečníků přivezou i olomoucké kluby Lola´s Dance Olomouc, Just Us Olomouc, TS Rytmus Olomouc. Hodně zastoupeny jsou i All Style Unit a TS Eles Valašské Klobouky.

Czech Dance Masters, kterou pořádá Czech dance Organization, má celkem dvacet kol. Během března a dubna se po celé republice uskuteční celkem devět regionálních kol.

Šňůra proběhne v 10 městech ve 25 dnech.

„Cílem soutěží je, aby si zatančili všechny výkonnostní skupiny, jak ty nejlepší tak i začínající. Proto jsou disciplíny rozděleny do výkonnostních kategorií,“ sdělil na závěr David Nováček.