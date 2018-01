Nejhezčí betlém vytvořily děti z Keramické školky

FOTOGALERIE / Rozzářené oči dětí, veselá nálada i společný zpěv písniček. V takovém duchu se neslo středeční předávání výhry v soutěži O nejhezčí betlém dětem z Keramické mateřské školy v Přerově.

Soutěž se uskutečnila od 10. do 31. prosince loňského roku v Obchodním centru Galerie Přerov.



O vítězství v prvním ročníku soutěže bojovalo celkem devět betlémů.

„Jednalo se o exponáty z keramiky, slaného těsta nebo ze dřeva, vystaveny však byly i malované a perníkové betlémy. Umístěny byly v prvním patře obchodního centra, kde se na ně mohli návštěvníci podívat, a pro některý z nich také hlasovat,“ prozradila marketingová manažerka Obchodního centra Galerie Přerov Lenka Volfová, s tím, že soutěž měla podpořit zejména mateřské školy.

„Přihlásili se ale také jednotlivci,“ doplnila.

Vítězná školka dostala šeky v hodnotě patnáct tisíc korun, za ty může dětem nakoupit například knihy nebo stavebnice.



Na vítězném betlému si děti daly záležet. „S přípravami jsme začali už 6. listopadu, dětem jsme zařídili asi nejdelší Vánoce, jaké mohly mít. Přihlásili jsme se do soutěže, navíc jsme nacvičovali vánoční pásmo pro seniory. Od listopadu také děti nacvičovaly koledy, hrály divadlo. To všechno jsme zhmotnili v keramické hlíně a vytvořili jsme ovečky, koledníky, Josefa nebo Marii,“ řekla ředitelka mateřské školy Ivana Zdařilová.

Během nacvičování koled i divadelního představení se navíc děti dozvěděly blíže o Marii, Josefovi a Ježíškovi.



„Na základě prožitků se děti pustily do výroby figurek do betléma. Některé, například ovečky si vyrobil každý sám, postavu Josefa vyráběli dva malí umělci. Betlém zůstane ve školce, každý rok budeme přidávat další figurky,“ prozradila ředitelka školky.



Děti byly z předávání nadšené, pexeso a omalovánky jim předal společně s Lenkou Volfovou maskot galerie mamut Čenda. „Pomáhala jsem vyrábět figurky, proto jsem ráda, že jsme vyhráli. Největší radost by mi udělalo, kdyby se koupila další stavebnice,“ šestiletá Eliška Fousková z Přerova.



Na druhém místě skončil betlém, který vytvořili žáci Mateřské školy Kratochvílova. „Rozhodli jsme se i jim věnovat malou cenu útěchy,“ uzavřela Lenka Volfová.