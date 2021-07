Svým studentům dává často dárky, do kterých vkládá latinský citát: Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám. Přetavit problémy v něco, co člověka pozitivně obohatí, učí i své žáky.

„Každého člověka potkají kromě těch dobrých i špatné věci a jde jen o to, jak ho to posílí, kam ho to dovede,“ říká Věra Mikulcová, učitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která získala titul Pedagog roku 2021.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo ve středu 23. června za účasti zástupců Olomouckého kraje. Přerovsko kromě Věry Mikulcové úspěšně reprezentovala také pedagožka Gymnázia Jakuba Škody v Přerově Dagmar Kaštilová, která byla rovněž mezi patnácti oceněnými.

Jako učitelka českého jazyka, ale i hudební a dramatické výchovy působí Věra Mikulcová na přerovské pedagogické škole úctyhodných jednačtyřicet let. Vychovala stovky studentů a s mnohými z nich je dodnes v kontaktu.

„Kreativním a inovativním způsobem se žáky snaží vést k zájmu o literaturu, hudbu, film a divadelní umění. Každý rok na škole organizuje Literární kavárnu, píše kroniku naší školy a zapojuje se i do evropských projektů. Zásadní je ale její přínos při organizaci Pedagogické poemy, národní přehlídky v recitaci, čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol,“ přiblížila ředitelka školy Romana Studýnková.

Návrat ke školní docházce byl úlevný

Pro Věru Mikulcovou je práce naplněním a komunikace se studenty vždy na prvním místě.

„Jedině, když spolu lidé mluví, tak se vzájemně ovlivňují a inspirují. Proto se nám hodně ulevilo, když mohli studenti po vynucené pauze konečně začít chodit do školy, protože distanční výuka byla zejména v dramatické výchově dosti obtížná. Být ve stejném prostoru, slyšet slovo a hned na něj reagovat – to je úplně jiná práce,“ říká.

Jako učitelka působí na pedagogické škole od osmdesátých let a k divadlu vždycky tíhla.

„I když jsem k dramatické výchově přišla tak trochu náhodou. Dříve se totiž na naší škole učil předmět loutkové divadlo a šily se tu i maňásky,“ vysvětluje.

Hrát divadlo s maňásky a obsluhovat loutky je, jak dodává, jedna ze základních dovedností učitelek mateřských škol.

„Někdy v roce 1984 ale ministerstvo vymyslelo, že se předmět rozšíří i na dramatickou výchovu. Zpočátku jsem moc nevěděla, co všechno to bude obnášet, ale dnes je dramatická výchova tím, co mě nejvíce naplňuje - je to nádherná práce, která člověka stále obohacuje,“ pokračuje pedagožka.

Konzultace se studenty, kteří se připravují na maturitu, podle ní někdy trvají i hodinu a jsou inspirující pro obě strany.

„Studenti často odcházejí s těžkou hlavou, ale když přijdou příště, je vidět obrovský posun, protože o věci přemýšlejí. Najednou je to ono, a i mě to nakopává,“ vysvětluje Věra Mikulcová.

Někteří studenti dokonce po skončení školy nehledají místo v mateřské školce, ale jdou studovat na JAMU v Brně nebo absolvují dramaterapii na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

A čeho si jako pedagožka nejvíce váží?

„Toho, že se můžu se spoustou svých bývalých žáků stále potkávat a komunikovat s nimi. Se studenty se snažíme trávit čas v inspirativním prostředí - už jsme třeba nocovali v synagoze, na faře nebo na zámku v Hustopečích. Často nám přitom prostory poskytne i některý z bývalých žáků,“ uzavírá.