Hranicko - Páteční nehoda mezistátního vlaku ve Studénce na Novojičínsku se výrazně dotkla i cestujících na hranickém nádraží. Vlaky nabíraly výrazná zpoždění, někteří zaměstnanci drah byli vyčerpaní a zdrcení tragédií, která se stala.

Záběry z místa železničního neštěstí ve Studénce | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka

„Od rána jsem měla takový divný pocit v žaludku. Stalo se to vlaku, jehož číslo končilo osmičkou, já jsem vyjížděla v osm hodin a navíc je 8. 8. 2008,“ pozastavovala se nad souhrou náhodných osmiček průvodčí expresu Odra, který měl namířeno z Prahy přes Ostravu do Žiliny.

Tento vlak na hranické nádraží dorazil o půl dvanácté, tedy asi hodinu po nehodě. Souprava vlaku stála v Hranicích téměř dvě hodiny, pak se vydala do Žiliny odklonem přes Valašské Meziříčí. Ve vlaku v té době kromě průvodčích, personálu jídelního vozu a přibližně desítky cestujících nikdo nebyl.

Ostatní si v poledne přestoupili do mezistátního vlaku, který měl Hranicemi pouze projíždět. Souprava mířila z Vídně do Varšavy, díky odklonu přes Valašsko a Frýdek-Místek ale nabrala 260 minut zpoždění.

„Kolega je v práci už od čtvrtečního večera a zatím to nevypadá, že by se v brzké době dostal domů, aby si odpočinul,“ sdělila průvodčí dalšího vlaku, který z Hranic musel jet jinudy.

Osobních vlaků na Hranicku a Přerovsku se nehoda dotkla jen větším zpožděním. V postiženém úseku byla totiž zavedena náhradní autobusová doprava. Později během odpoledne byla doprava autobusy zavedena v úseku mezi Hranicemi a Ostravou. Cesta po silnici ale do Ostravy trvá déle, proto vlaky nabíraly zpoždění v řádu desítek minut

„Měla jsem ve vlaku švagrovou, která utekla hrobníkovi z lopaty. Teď abych se bála, že když vyjedeme, spadne na nás most,“ svěřila se starší žena na hranickém nádraží.

„Nechápu, jak se něco takového mohlo stát. Doufám, že ve vlaku nebyl nikdo známý, ale každopádně asi něco nebylo v pořádku. Následné zpoždění a odklony vlaků je pochopitelné,“ komentoval nehodu Jaroslav Černý, který chtěl z Hranic vyrazit do Prahy. Jeho vlak však podle informačních tabulí nabíral stále větší zpoždění.

On i další cestující přišli na nádraží informováni o tom, co se na trati stalo. Mnozí další však vůbec netušili, co se stalo.

V Hranicích během pátečního odpoledne mimořádně zastavil rychlovlak Pendolino, který bylo možno bez příplatku použít pro cestu nejen do hlavního města, ale i do dalších stanic, které leží na trase mezi Ostravou a Prahou, a ve kterých Pendolina běžně nezastavují. Nebyl to jediný vlak, který zde zastavil mimořádně.

Zaměstnanci drah se snažili svým zákazníkům vyjít co nejvíc vstříc. Díky tomu nedošlo k situaci, při které by na nádraží postávaly stovky lidí, a nejel jim žádný vlak.

