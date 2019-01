Přerov – S blížícími se velikonočními svátky na cestách přibudou stovky cestujících nejen autem, ale hlavně autobusem a vlakem. Kampaň Evropské komise pro dopravu a mobilitu proto v tomto období připomíná všem cestujícím, jaká jsou jejich práva.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Rotrekl

Málokdy je totiž lidé znají a vědí, jak se v některých situacích zachovat a za co všechno mohou požadovat kompenzaci.

„Vždy záleží na okolnostech, ale obecně platí, že v případě jakéhokoliv problému dopravy mají cestující nárok na získání informací o současné situaci, zrušení, zpoždění a adekvátních dalších právech, jako nabídnutí možnosti volby mezi náhradou a přesměrováním, nebo nabídnutí pomoci jako je jídlo, pití či ubytování,“ uvedla zástupkyně národního koordinátora kampaně Lucie Šimková.

I když se většina stížností točí kolem zpoždění či zrušení letů, svá práva mají a měli by jich využívat například i cestující v železniční dopravě.

Pokud cestujete vlakem, měli byste si být schopni koupit jízdenku bez jakýchkoliv potíží, cestovat bezpečně a získat odškodnění v případě zranění nebo smrti a odpovědnosti za zavazadla.

„Rozsah práv mezinárodních vlaků je mnohem širší. V případě zpoždění nebo zrušení mezinárodních vlaků, mají cestující nárok na odškodnění až do výše padesáti procent z jízdného. V některých zemích jako je Německo nebo Rakousko se mohou tato práva využívat i u domácích spojů,“ upřesnila Šimková.

Naříklad právě na zpoždění vlaku si však lidé nejsou příliš zvyklí stěžovat.

„Vlakem cestuji pravidelně, ale ještě mě nenapadlo si jít někam žádat o odškodné, když měl vlak zpoždění, byť bylo sebevětší. Z Přerova jezdím každý týden do Brna a zpoždění je poměrně časté a výjimkou nejsou ani zdlouhavé výluky,“ uvedla třiadvacetiletá studentka Martina Kiliánová.

Mnozí proto mají situaci raději ve vlastních rukou a volí tak vlastní dopravu.

„O svátcích cestujeme už jen autem. Navíc máme malé děti, takže je to pro nás pohodlnější. Zácpy a kolony řešíme pravidelně každý rok o Velikonocích, když jedeme k rodičům, ale za to nás nikdo neodškodní, takže s tím už dopředu počítáme, aby to nějak nenarušilo náš program“ řekla šestatřicetiletá Petra Uhlířová z Přerova.

Propagační akce o právech cestujících se uskuteční během května a června přímo na nádražích po celé České republice, kde se cestující dozví všechny podrobné informace.

