/VIDEO, GALERIE/ Nápadně to připomíná dobu, kdy v Přerově chyběl vnitřní průtah a auta se vlekla městem v dlouhých kolonách. Stačí jedna dopravní kolize a na frekventovaných tazích v Tovární ulici, na Velkých Novosadech či v Předmostí se štosují auta. Důvodem zpomalení dopravy je nebezpečný výtluk na mostě Legií, který uzavřel část pravého jízdního pruhu.

Most Legií, výtluk, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Místní už situaci znají, ale například řidiči kamionů z Polska mnohdy na zúžení jízdního pruhu zareagují až na poslední chvíli. Atmosféra na silnicích tak houstne.

Nebezpečný výtluk na mostě Legií stavebníci už před časem provizorně spravili. Jenže nadměrná doprava, která denně míří přes průpich a dál na estakádu v Předmostí, asfalt na této silnici brzy znovu poničila.

Vlastníkem komunikace není město

„Ředitelství silnic a dálnic, které je vlastníkem komunikace, s ohledem na havarijní stav a rozsah výtluku muselo částečně uzavřít pravý jízdní pruh na mostě Legií. Z hlediska bezpečnosti nejen projíždějících vozidel, ale i chodců a cyklistů to bylo jediné možné řešení,“ konstatoval náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Město vlastníka komunikace na problém upozornilo po opakovaných stížnostech řidičů. „Ředitelství silnic a dálnic v současné době není schopno zabezpečit opravu tak, aby nějakou dobu vydržela. Jakmile se rozjedou obalovny, tak silnici dají do pořádku. Kvůli bezpečnosti se část jízdního pruhu uzavřela, protože z vozovky odlétávaly kusy asfaltu a hrozilo nebezpečí, že to někoho zraní,“ popsal Navrátil.

Oprava je pro ŘSD prioritou

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováŘeditelství silnic a dálnic si složitost situace uvědomuje a hodlá opravu poničené cesty řešit v nejbližších týdnech. „Jakmile podepíšeme smlouvu na provedení plošných oprav se zhotovitelem, tak zahájíme práce. Je to pro nás priorita. Na mostě Legií je nutné provést plošnou výměnu asfaltového povrchu tak, aby to bylo pevné, stabilní a hlavně dlouhodobé. Plošných oprav bude v Přerově více a většina problematických míst je na trase vnitřního průtahu městem. Výtluky jsou i v Tovární ulici,“ shrnul mluvčí olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

V případě mostu Legií nepomůže pouhá záplata

„Vyfrézuje se celý pravý jízdní pruh a opraví poničená plocha. Během rekonstrukce se odstraní svodidla a značení, vozovka se spraví teplou směsí a podle technologií, které zaručí větší životnost,“ upřesnil.

Přerovští řidiči už jsou kvůli zúžení komunikace nevrlí

„Jak dlouho to ještě potrvá? Když se stala ve středu nehoda na silnici v Předmostí, tak doprava v Přerově desítky minut stála. Měli by aspoň seřídit intervaly na semaforech do doby, než se to zase plně zprůjezdní,“ vyjádřil svůj názor jeden z přerovských šoférů, který tímto úsekem pravidelně projíždí.