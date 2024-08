Místo, kde šlo o život, může být bezpečnější. Problematický přechod pro chodce na frekventované silnici I/55 v Přerově u Penny marketu může být odstraněn. Zebra už deset let nesplňovala bezpečnostní normy, přecházející lidi i řidiče vystavovala infarktovým situacím. Aktuálně Olomoucký kraj povolil jeho odstranění. Město však chce jen úpravu.

"Dotyčný přechod pro chodce nesplňuje bezpečnostní normy, hlavně co se týče délky. Bohužel za celou dobu, kdy město o problému vědělo, nebyly tyto nedostatky odstraněny. Z důvodu zachování bezpečnosti chodců tak krajskému úřadu nezbylo než vydat povolení k odstranění přechodu," vysvětlil situaci František Pěruška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Město připravilo úpravu. "Nechali jsme projektantem připravit projekt na úpravu přechodu, spočívající v uzavření prostředního jízdního pruhu, aby mohl vzniknout bezpečnostní ostrůvek. Celý přechod bude nově také osvětlený. Po provizoriu přijde na řadu komplexní a trvalé řešení – předpokládáme, že v příštím roce se zde začne budovat okružní křižovatka, která komplexně a nadobro vyřeší také problematickou křižovatku včetně přechodů a přejezdů pro cyklisty,“ informoval náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil.

Město usiluje o kruhový objezd

Přechod pro chodce na silnici I/55 řeší město Přerov dlouhodobě s Krajským úřadem Olomouckého kraje. A právě kraj rozhodl na začátku srpna o odstranění svislého a vodorovného dopravního značení. Město s tímto rozhodnutím už dříve nesouhlasilo s odůvodněním, že se dopravní situace v této části Přerova zkomplikuje a stane se pro chodce potenciálně nebezpečnou.

Radnice o problému ví dlouhou dobu. „Protože nám bylo jasné, že situaci budeme muset řešit, tak už loni na podzim jsme začali s projektováním okružní křižovatky, s jejíž stavbou by se mohlo začít v roce 2025. Rondel by měl přijít asi na 15 milionů korun – a my se budeme snažit získat na něj dotace. V tuto chvíli dořešujeme poslední pozemky potřebné pro výstavbu,“ řekl primátor města Petr Vrána.

Než se ovšem kopne do země, bude tu chodcům k dispozici provizorní, tři metry široký přechod, který bude vyznačen žlutou barvou.

„V rámci výstavby provizorního přechodu pro pěší a vzhledem k nižší intenzitě dopravy ve směru jízdy vozidel z ulice bří Hovůrkových na ulici U Hřbitova bude zrušen stávající odbočovací pruh vlevo. Vozidla budou moci nově odbočovat vlevo na ulici U Hřbitova z průběžného jízdního pruhu,“ popsal novou úpravu náměstek Navrátil.