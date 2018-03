Následky silného větru: popadané stromy, stovky domácností byly bez elektřiny

Vyrazit na výlet do přírody a po cestě navštívit některou z památek. Turistická sezona pomalu začíná a už v dubnu se mohou lidé těšit na prohlídku hradů a zámků. Středověký hrad Helfštýn ale čekají omezení - a to kvůli náročné rekonstrukci renesančního paláce. Otevřeno zde bude jen od čtvrtku do neděle.