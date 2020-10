Kvůli velkému náporu zájemců rozšíří přerovská nemocnice testování pacientů s podezřením na covid-19 i na sobotu.

Odběrové místo v přerovské nemocnici. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Odběrové místo u samostatného bočního vchodu do nemocnice bude nově otevřené od pondělí do pátku v době od 8 do 14 hodin a v sobotu pak od 8 do 13 hodin.