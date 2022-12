„Každý rok se snažíme opravit některou z postav, kterých je celkem 43. Tentokrát padla volba na čtyři figury. Nová je také kulisa, která odděluje betlém od parku a jsou na ní všechny dominanty obce - kostel, zvonice, zámek a radnice. Na její obnově pracovali asi tři týdny Ladislav Sigmund a Robert Zuzaník. Práci dokončili v těchto dnech,“ přiblížil dřevohostický starosta Petr Dostál.

Inspirace skutečnými obyvateli obce

Velký figurální betlém je unikátní tím, že jsou některé z jeho postav inspirovány skutečnými obyvateli obce. Předlohou se pro autora stala třeba místní dřevohostická kapela, ve které hrával trumpetista Miloš Kvasnica - i jeho postava dnes zdobí betlém. Mezi figurami jsou i myslivec Milan Čech nebo mlynář Antonín Buršík.

„Do roku 2004 se před radnicí vystavovala jen Svatá rodina a salaš, pak ale začaly postupně přibývat světské figury, které mají podobu místních občanů. Autor vyrobil poslední kousky v roce 2010, po prodělané mozkové mrtvici ale v práci nemohl dál pokračovat. Dnes už nežije,“ zmínil Petr Dostál.

V Dřevohosticích otevřeli opravený průtah

Velký figurální betlém se v Dřevohosticích dříve slavnostně rozsvěcel 5. prosince, kdy do obce dorazila mikulášská družina a na náměstí se konal kulturní program.

„Během covidové doby jsme zavedli novinku a mikulášská družina jezdí za dětmi dům od domu. Stejné to bude i letos. Máme vypsaný seznam ratolestí do patnácti let a Mikuláš každému přinese nadílku. Vyrážíme s čertem a andělem hned po setmění,“ vylíčil starosta, který se jako každý rok zhostí role Mikuláše. Velký figurální betlém se v Dřevohosticích rozzáří 5. prosince.