Amatérský výtvarník Alexander Forýtek zemřel před dvěma lety - zanechal po sobě ale nevšední dílo, které obdivují nejen obyvatelé Dřevohostic, ale zaujme i řidiče, projíždějící obcí.

„Do roku 2004 se před radnicí vystavovala pouze Svatá rodina a salaš, pak ale začaly postupně přibývat i figury světské, které mají podobu místních občanů,“ přiblížil dřevohostický starosta Petr Dostál. Autor vyrobil poslední figury v roce 2010, po prodělané mozkové mrtvici už ale nemohl v práci dál pokračovat.

Předlohou pro nadaného umělce se stala místní dřevohostická kapela, ve které hrával třeba trumpetista Miloš Kvasnica. I jeho postava dnes zdobí betlém.

„Když má svou sochu Lenin nebo Stalin, proč bych nemohl mít já? Na svou postavu se každý den dívám, protože bydlím hned naproti, a jsem na ni náležitě hrdý. Kdyby mi dal někdo k nohám něco pro zahřátí, jsem ochoten to vypít,“ směje se Miloš Kvasnica, který hrál v kapele až do svých pětašedesáti let. Mezi figurami se ale poznají i myslivec Milan Čech, který je dnes lesním hospodářem v Jeseníku, nebo mlynář Antonín Buršík.

Rychlost, s jakou postavy betlému před lety vznikaly, byla podle starosty městyse obdivuhodná.

„Vzpomínám si, že když tady byla televize a požádala Alexandera Forýtka, aby figuru vyřezal, dokázal to v zásadních obrysech během hodiny - bez předlohy a papírového nákresu. Pak už jen postavu domodeloval. Uvnitř polystyrenového kvádru je drátěný kříž a určitým tajemstvím je barva a tmely, kterými figury napouštěl. Jsou velmi odolné a vydrží po celé vánoční období - od 5. prosince až do Tří králů,“ dodal starosta.

Autobusák marně čekal na cestující

Velký figurální betlém přitahuje pozornost díky své autentičnosti. Občas si ho totiž někdo splete s hloučkem postávajících lidí.

„Řidič autobusu, který jel kolem páté ráno vůbec poprvé linku Přerov - Dřevohostice - Bystřice pod Hostýnem, zastavil před radnicí, protože viděl shluk lidí. Otevřel dveře a čekal, že někdo nastoupí. Protože se dlouho nic nedělo, obešel dveře a zjistil, že jsou to jen figury v betlému,“ popsal jednu z mnoha úsměvných historek starosta Petr Dostál.

Velký figurální betlém se rozzáří v neděli 5. prosince, kdy do Dřevohostic dorazí mikulášská družina.

„Nebudeme dělat velkou akci na náměstí, ale stejně jako loni nazdobíme bryčku a vyrazíme s tlupou čertů a družinou andělů za dětmi, kterých je v městečku dvě stě padesát,“ zmínil starosta. Ten se i letos zhostí role Mikuláše.

„Čerti říkali, že už jsou vystrojení, pro anděly máme ušité šaty a koupili jsme jim nová křídla a svatozáře. Děti budou skákat přes berli a dospělí si musejí připravit seznam hříchů. Hříšníci skončí v pekle,“ nastínil program.

Bryčka s Mikulášem vyrazí do ulic kolem půl čtvrté odpoledne. Ve stejné době se pak na náměstí v Dřevohosticích rozzáří betlém a rozsvítí vánoční strom.