Radní teď chystají dvě investice, které to mají změnit - proměnou projde Blažkův dům i nevzhledný objekt na náměstí T. G. Masaryka 16.

Fakt, že se náměstí vylidňuje, lidé kritizují už delší dobu. Centrem setkávání i místem nákupů se totiž stala nová galerie v Čechově ulici.

„Je to škoda. Pro nás Přerováky bylo kdysi náměstí opravdovým centrem - kromě měšťáku, ve kterém byla i zimní zahrada, nostalgicky vzpomínám na malé domky, jež později vytlačila kancelářská budova OSP. V cukrárně jsme se zastavili na zákusek, když jsme šli z kina Jas, pojmem byl tehdy i obchod Pražák,“ říká přerovský pamětník Bohuslav Přidal.

Masarykovo - nebo dříve „hlavní“ náměstí - bylo také dějištěm historických událostí. Začalo zde Přerovské povstání, konala se tu i tryzna za jeho oběti. Lidé se tu setkávali během okupace v srpnu 1968 a za totality z něj vycházely prvomájové průvody.

„Dařilo se i vyhlášeným podnikům, jako byl Avion nebo pivnice U Hrochů,“ vzpomíná.

Život se z centra vytratil

Dnes ale Masarykovo náměstí nabízí zcela jiný pohled. Obchodníci v centru města živoří, život se z něj vytratil. A není to jen kvůli koronavirové pandemii, problémy s vylidňováním začaly ještě předtím, než krize začala.

Pokud by se podařilo opravit Blažkův dům a do administrativní budovy bývalého Emosu přestěhovat úředníky magistrátu, je naděje na jeho znovuoživení.

„Prioritou je připravit k opravě dva domy na náměstí, které od sebe dělí šedesát metrů a téměř sto let. Původní historické centrum chceme oživit postupnými opravami,“ nastínila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Architekti představí návrhy

První budovou, která projde razantní proměnou, je Blažkův dům z roku 1881. Po generální opravě zde vznikne centrum pro začínající podnikatele.

„V současné době se připravují podmínky pro výběr zhotovitele stavebních prací. Do rekonstrukce a vybavení půjde zhruba 80 milionů korun a na tuto investici žádáme dotaci z evropských zdrojů,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

V budově má do roku 2023 vzniknout coworkingový prostor pro nezávislé profesionály nebo lidi, kterým nevyhovuje práce z domova - ti všichni tu mohou za předem sjednaných podmínek vykonávat běžnou práci.

Kancelářské prostory budou vybaveny nábytkem i technikou a patřit k nim bude i zasedací místnost. Větší prostor nabídne konferenční sál pro šedesát osob, který se může příčkou rozdělit na dva menší sály. Počítá se i s moderně vybavenou dílnou.

Vzhled budovy má co nejvíce zapadnout do historické části náměstí. Dům bude mít světlou fasádu a dřevěná tmavohnědá okna, zachovány budou i původní štuky.

Proměnou projde i administrativní budova na náměstí T. G. Masaryka 16, které Přerované neřeknou jinak než bývalý Emos. Typická architektura z dob socialismu se má změnit v sídlo magistrátu jednadvacátého století - i když tento rok jen „na papíře“.

„Máme za sebou workshop s pěti ateliéry, které jsme vybrali. Architekti do konce ledna představí své návrhy, jak by mohl objekt vypadat, a my se rozhodneme pro jeden z nich,“ doplnil přerovský primátor. Pokud všechno dobře půjde, mohlo by se začít s realizací už v příštím roce.

Co s opuštěnými domy?

Masarykovo náměstí dnes opouštějí obchodníci, kteří zde dříve podnikali. K pronájmu jsou třeba prostory cukrárny Třešinka.

„Je to úžasný bezbariérový prostor a zvažovali jsme, že by zde mohl vzniknout třeba městský bazar věcí za dostupné ceny, nebo charitativní obchůdek. Sháníme ale zájemce, kteří by se o to starali,“ říká výtvarnice Anna Sypěnová, která s nápadem přišla.

Zda se najdou odvážlivci, kteří by za současné situace do projektu šli, je ale ve hvězdách.

O přežití bojují i další obchůdky v centru a bez vyhlídek na nové využití je i další zanedbaný objekt - na náměstí T. G. Masaryka 8, kde kdysi byla lékárna U Anděla strážce a dlouhá léta chátrá.