Sto padesát let starý objekt na náměstí T. G. Masaryka 8 ale nadále hyzdí centrum. Zastupitelé proto schválili vytvoření pracovní skupiny, která by se měla zabývat jeho revitalizací.

„Bývalý měšťanský dům, ve kterém byla kdysi lékárna U Anděla strážce, se nachází na území ochranného pásma městské památkové zóny. Už delší dobu není využíván, je ve špatném technickém stavu a v posledních letech slouží jen jako nosič reklamních bannerů,“ řekl zastupitel Pavel Ondrůj (SpPP), který na jednání zastupitelstva tento týden předložil návrh na vznik pracovní skupiny.

Možností na využití budovy, která se nachází v těsném sousedství Městského domu, je podle něj více.

„Mohlo by zde být třeba informační centrum, které se dnes tísní v nevyhovujících prostorách bez potřebného zázemí. Smyslem pracovní skupiny je shromáždit různé návrhy na to, jak by bylo možné tento objekt využít,“ dodal.

Zanedbaný vzhled domu vadí i obyvatelům Přerova.

„V jiných městech si své domy opředené historií chrání a udržují. Využitím by mohlo být třeba zasklení dvoru, kde by se mohly konat za nepříznivého počasí koncerty a kulturní akce. Místo ještě dnes dýchá historií a dům U Anděla strážce patří mezi nejstarší v Přerově. Určitě se za sto padesát let změnil, ale i tak patří po Horním náměstí a vlakovém nádraží k těm nejstarším,“ vyjádřil svůj názor jeden z občanů Břetislav Passinger, který vystoupil v diskusi na jednání zastupitelstva.

Zchátralý dům už dříve bodoval v anketách o největší ostudu města. Radní jej proto chtěli podobně jako ostatní nevyužité budovy na náměstí prodat. Objekt zatím majitele nezměnil.

„I nadále zůstává v majetku města,“ potvrdila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Téměř sto padesát let starý měšťanský dům nechal postavit v roce 1872 na tehdejším Dolním náměstí perníkář Henčl na místě objektu, který vyhořel při velkém požáru v roce 1868. Původně zde býval hostinec U Henčlů s velkým tanečním sálem, který sloužil pro různé kulturní akce a odvody vojáků.

„V roce 1876 zde nabízela své medikamenty lékárna U Anděla strážce, jejímž majitelem byl lékárník František Matouš. V posledních letech zde bylo v provozu občerstvení, které ale skončilo, a od té doby je objekt nevyužitý,“ upřesnil Miloslav Dohnal z odboru majetku přerovského magistrátu.