Hráz rybníka Horní Svrčov, který paří městu a je přírodní památkou, je v havarijním stavu a protéká. Protože se v příštím roce chystá její oprava, bylo nutné snížit hladinu vody a rybník čeká výlov. Na dně by se podle rybářů, kteří už s pomocí potápěčů nechali prozkoumat dno, mohly objevit zajímavé úlovky - například vzácné škeble nebo dvoumetrový sumec.

Výlov rybníka Hradecký v Tovačově, 14.10. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

„O havarijním stavu hráze rybníka nás informovali zástupci Českého rybářského svazu. Hráz je nutné opravit, ale než k tomu dojde, musíme zabránit ohrožení obyvatel a majetku. Nechali jsme proto snížit hladinu vody tak, aby byl snížen tlak na narušenou hráz,“ popsal opatření náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Zaškrcení tahu Přerov - Olomouc se odkládá, oprava v Kokorách začne později



Odbor majetku už zadal zpracování projektové dokumentace na sanaci hráze a v současné době jsou zde umístěny cedule se zákazem vstupu. „K porušení došlo vlivem postupného uhnívání kořenů a pařezů, které se nacházejí na návodní hraně koruny hráze a následně působí jako drény. Poškozené je navíc výpustní potrubí,“ vysvětlil Petr Školoud z odboru majetku přerovského magistrátu.

Oprava je pro město prioritou

Oprava havarijního stavu hráze je pro město prioritou, a proto dostala přednost před jinými projekty. „Na zpracování projektové dokumentace a biologického průzkumu byla vyčleněna částka 382 tisíc korun. Na samotnou opravu, kterou plánujeme v příštím roce, pak půjde 5,5 milionu korun,“ upřesnil.

Přerovská organizace Českého rybářského svazu obhospodařuje na Svrčově čtyři rybníky. Ten, který má poškozenou hráz, má název Horní Svrčov a zabírá plochu téměř 7 tisíc metrů čtverečních. Rybáři musejí kvůli protékající hrázi rybník co nejdříve vypustit a provést výlov.

Rybník může skrývat poklady i obří ryby

„Dno rybníka už prozkoumávali potápěči. Výlov proběhne po osmnácti letech a může přinést zajímavé úlovky - třeba i dvoumetrového sumce. Pět až deset procent dna je také poseto škeblemi, vyskytují se zde nejen škeble říční, ale i vzácné rybniční,“ přiblížil hospodář přerovských rybářů Petr Kopřiva.

Podle biologického posudku by zde měla žít populace až pěti tisíc živých škeblí a město v současné době zajišťuje jejich sběrače. „Výlov a sběr se musí uskutečnit, dokud bude teplota nad pět stupňů. Pokud je nižší, je zákaz s nimi manipulovat a bude nutné počkat až do jara,“ dodal Kopřiva. Vylovené škeble budou přeneseny do zbylých tří svrčovských rybníků.

Osada Svrčov se nachází třináct kilometrů od Přerova. Část pozemků - včetně lesa - je majetkem města. Přerovu patří také čtyři rybníky, které jsou v těsné blízkosti - Lužní Svrčov, Horní Svrčov, Prostřední Svrčov a Dolní Svrčov.

Doporučujeme:

Honička na Přerovsku. Ujížděl hlídce, měl zákaz a pozitivní test na drogy

Nebožtíky ruší bagry. U hřbitova přibude čtyřiadvacet nových parkovacích míst

Za dvě vraždy dostal doživotí, nyní muž z Přerova usiluje o obnovu procesu