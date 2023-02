S myšlenkou přišla vedoucí galerie Marta Jandová, která se snažila najít náhradní prostory pro výstavní činnost na provizorní období tří let. Prostory Pasáže nyní procházejí stavebními úpravami, protože se sem přestěhují úředníci z občanek a pasů.

„Chceme rekonstrukci budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 posunout do realizace, a pokud se objevila reálná šance přihlásit se do dotačního titulu, musí být tento objekt prázdný. Nikoho z nás netěší, že jsme museli vyklidit prostory Pasáže takto rychle,“ řekl přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Úředníci se přestěhují za měsíc

Úředníci se mají z budovy bývalého Emosu na Masarykově náměstí přestěhovat do Pasáže, kde právě probíhají stavební úpravy, v březnu. V prostorách si budou moci lidé nově vyřídit občanské a řidičské průkazy nebo pasy.

Galerie v bufetu nebude

Galerie v Pasáži, která by letos oslavila deset let své existence, ihned po oznámení záměru města hledala možnosti, jak ve své činnosti pokračovat. „Přišli jsme za primátorem města s nápadem na využití prostor bývalého bufetu na náměstí T. G. Masaryka 8,“ shrnula Marta Jandová.

Radnice má jiné plány

Radnice má ale s touto budovou, do jejichž útrob mohla veřejnost naposledy nahlédnout během akce Přerovské dvorky na retro výstavě věnované historii bývalého bufetu, jiné plány.

„Nechali jsme tuto možnost prověřit, ale prostory jsou v natolik špatném stavu, že to není možné. Problémy jsou zejména se stropy a znamenalo by to vynaložit velké finanční prostředky, abychom sem galerii přesunuli,“ vysvětlil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Nemovitost se prodá

Dalším argumentem proti je i fakt, že má město dlouhodobý záměr tento objekt prodat. „Byla schválena koncepce nakládání s městským majetkem a v případě budovy na náměstí T. G. Masaryka 8 byl schválen úplatný převod nemovitosti,“ upřesnil radní Michal Zácha.

Jedna galerie bude stačit

„Nyní máme jednu galerii, ta druhá bude dočasně uzavřena a po třech letech se znovu obnoví. Zatím jiné náhradní prostory pro Výstavní síň Pasáž nemáme, aby to dávalo alespoň trochu ekonomický smysl,“ uzavřel primátor Petr Vrána.