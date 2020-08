Shromáždit tak velké množství hudebníků se v Přerově nikdy nepodařilo, přesto se během uplynulých ročníků ke Kytarovému rekordu připojili hráči na elektrickou kytaru, mandolínu, banjo nebo dobro ze všech koutů republiky. Nejúspěšnější byl loňský rekord, kdy na hradbách společně zahrálo na 143 kytaristů.

„Letošní čtvrtý ročník je v mnoha ohledech výjimečný, ať už kvůli změně termínu nebo tím, jaké jsme pozvali hosty. Protože se akce kvůli koronaviru koná až koncem srpna a ne prvního května, mohl do Přerova přijet zakladatel Thanks Jimi Festivalu v Polsku Lesczek Cichon'ski - což by se asi za normálních okolností nepodařilo. Tentokrát nebojujeme o kytarový rekord, ale dopředu počítáme s tím, že padne koronarekord,“ řekl hlavní organizátor Pavel Ondrůj.

Na hradby dorazily v neděli odpoledne asi čtyři desítky profesionálních a amatérských kytaristů. Mezi nimi i Jan Kvapil z Brodku u Přerova.

„Nijak zvlášť jsem skladby na společné hraní netrénoval - doufám, že se to tu nějak ztratí. Mám tady svou první kytaru, kterou jsem si koupil za peníze z brigády,“ prozradil jednadvacetiletý student s tím, že se nejvíce těší na to, až si spolu s ostatními zahraje písně Jimiho Hendrixe.

Hold Ivanu Královi

Čtvrtý ročník Kytarového rekordu věnovali pořadatelé skladateli a hudebníkovi Ivanu Královi, který letos zemřel. Odpovídal tomu i výběr českých skladeb.

„Zahrajeme písničky, které jsou s jeho jménem nějak spjaté. Skladbu Mám svůj stín, kterou otextoval Jiří Suchý, nebo Blues pro tebe od Jiřího Suchého, jehož si Ivan Král vážil. Složil také hudbu k písni Sen od skupiny Lucie,“ přiblížil kytarista Ivan Němeček. Právě jeho skupina Travellers čtyřiceti členný „band“ kytaristů doprovázela.

Také zahraniční skladby, které zazněly, jsou ovlivněné punk rockem, protože měl Ivan Král k této hudbě blízko. Kytaristé tak společně zahráli Should I stay or should I go skupiny The Clash nebo Smeels like teen spirit od Nirvány. Závěrečné finále pak patřilo vzpomínce na legendárního Jimiho Hendrixe a během jeho skladby Voodoo Child dorazil na pódium i Leszek Cichon'ski.

Kytarový rekord na hradbách 2020 neměl od počátku ambice napočítat co nejvíce hráčů na strunné nástroje.

„Začínali jsme v roce 2017, kdy se tu shromáždilo 59 účastníků, hned následující rok číslo o něco vzrostlo a loni se nám na parkánu pod přerovskými hradbami podařilo napočítat 143 hráčů na kytaru. Tento rok je to spíše hudební happening, který nemá ambice trhat rekordy. Jsme rádi, že se akci s ohledem na epidemiologickou situaci vůbec podařilo zorganizovat,“ uzavřela Lada Galová z Kulturních a informačních služeb města Přerova.