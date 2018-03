Nadšenci rozšíří ovocnou stezku Pastviska. Přidáte se?

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu Referent Odboru školství a kultury - grantové řízení, cestovní ruch, Lipenské listy. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 24120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky : , střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo se zaměřením na cestovní ruch, výborná znalost českého jazyka, velmi dobrá znalost ovládání PC, samostatnost a kreativita, řidičský průkaz skupiny B., , Nabízíme:, stravenky, , Platové zařazení :, platová třída 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě., , U výše uvedeného místa jsou nezbytné tyto předpoklady:, státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, znalost jednacího jazyka, bezúhonnost., , Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:, jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. , , K přihlášce se připojí tyto doklady:, životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., , Přihlášky zasílejte v termínu do 12. února 2018 na adresu: , Městský úřad Lipník nad Bečvou, Kancelář tajemníka, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, Obálku s přihláškou označte " VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT". Pracoviště: Město lipník nad bečvou, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Informace: Adriana Mikulášková, +420 581 722 212.

Čalouníci nábytku Čalouník/ce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, čalounění kožených sedacích souprav, , Zájemci se mohou hlásit:, - telefonicky (Po - Pá od 8,00 do 12,00 hod.) na čísle 731 613 950 - pan Jan Budík, , Místo výkonu práce: DOLCE VITA SOFA s.r.o., Pod Skalkou 489/2a, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4. Pracoviště: Dolce vita sofa s.r.o., Pod Skalkou, č.p. 489, 751 24 Přerov 4. Informace: Jan Budík, +420 731 613 950.

Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek Sociální pracovník/ce. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou, a to po dobu pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené., , Hlavní náplň činnosti:, zajišťování odborné a specializované agendy na úseku dávek příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením; zpracování žádostí v aplikaci, vyhodnocování nároku na dávky; při zajišťování sociálního poradenství a sociálních služeb spolupracuje s ostatními odděleními odboru, státními a nestátními institucemi., , Kvalifikační a další požadavky:, ukončené vzdělání - minimálně VOŠ, VŠ + kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách - podmínkou; výhodou: znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; dobrá uživatelská znalost MS Office (Word, Excel); práce s lidmi, výborné komunikační dovednosti, odolnost vůči stresu; nezbytná psychická odolnost a schopnost asertivního jednání v zátěžových situacích při jednání s klienty; svéprávnost, trestní rejstřík bez záznamu, zdravotní způsobilost., , Pracovní podmínky:, platové zařazení v 10. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy., , V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis, nejpozději do 23.03.2018 včetně na e-mailovou adresu: libuse.jezakova@uradprace.cz, , Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení., , Zaměstnavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na došlé životopisy, kontaktováni budou pouze kandidáti, kteří se zúčastní osobního pohovoru., , Bližší informace a náležitosti k přihlášení do výběrového řízení jsou uveřejněny na http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera. Pracoviště: Úřad práce české republiky - krajská pobočka v olomouci, kontaktní pracoviště v lipníku nad bečvou, Bratrská, č.p. 358, 751 31 Lipník nad Bečvou. Informace: Libuše Ježáková, .