Tržby se přes léto razantně propadly a krach hlásí například vinotéka v Kramářově ulici. S problémy se ale potýkají i další provozovny.

„Nešlo to. Konkurence je příliš velká - další vinotéka je nedaleko odsud na náměstí Svobody, víno si koupí lidé i v Galerii Přerov nebo v Albertu u nádraží. Je to taky tím, že lidé jdou v tom horku raději na pivo. Byli jsme tu pět let, pak to na chvíli pustili a vrátili se loni v listopadu. I když jsme na dobrém místě a lidé chodí kolem našeho obchodu na nádraží nebo na autobus, tržby nejsou. Snažili jsme se, ale nic naplat,“ krčí rameny Jan Kodaj, který prodává v Kramářově ulici kvalitní víno pěstitele z Mutěnic.

Obchod naposledy otevřel tento týden v úterý. „Od středy je zavřeno, jen v pátek na chvíli otevřu, protože se musí odvézt regály a zbytek vína. Lidi mohli celý týden nakupovat za nižší ceny, stáčené víno bylo ve slevě a pro štamgasty jen za 40 korun. Pokud vím, tak by tu po nás mělo vzniknout kadeřnictví,“ poznamenal.

Značný propad tržeb zaznamenala přes léto i Blanka Morkusová, která má Dárku Jasmín v Čechově ulici.