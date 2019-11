“Letos jsme vybrali pro akci nové místo. Chtěli jsme, aby bylo pěšky dostupné z města a aby na něm foukalo. Účastníci mohli pouštět draky přímo z travnaté stezky a nemuseli tak běhat po poli a navíc jsme jako bonus měli i nádherný západ slunce jako na dlani,“ sdělila jednatelka realitní kanceláře Kateřina Zvonková.

Počet návštěvníků pořadatele příjemně překvapil. “Už loni byla účast nad naše očekávání a letos to bylo ještě lepší. Viděli bychom to tak na 150 dospělých, dětských i psích účastníků, a z toho 36 dětí zaregistrovaných do soutěže,“ upřesnila Kateřina Zvonková. “Navíc i počasí bylo na jedničku. Nejspíš jsme měli štěstí na poslední pěkný den – závěr babího léta. Foukalo dost na to, aby draci krásně lítali a zároveň bylo na tričko či mikinu,“ dodala.

Na malé návštěvníky, kteří se se svým drakem zaregistrovali, čekala soutěž ve čtyřech kategoriích – Nejhezčí drak, Nejlepší letec, Vozembouch a Nejpodivnější drak.

“Bylo hrozně těžké vybrat výherce, jelikož všichni draci byli hezcí, létali skvěle, vysoko a vůbec nepadali. Pouze jeden drak byl doma vyrobený, tak toho jsme ocenit určitě museli,“ zmínila jednatelka GALERIE REALIT. Na všechny potom čekalo také zdarma občerstvení – čaj, svařák, limonáda a něco sladkého i slaného k zakousnutí. Návštěvníci si mohli na místě také opéct špekáček.

„Za tým GALERIE REALIT děkuji všem za obrovskou účast, byl to díky vám krásný podzimní den! Super atmosféra, dobrá nálada a to počasí snad ani nemusím komentovat. A tolik draků pohromadě jsme v Přerově ještě neviděli. Díky všem zaregistrovaným soutěžícím a gratuluji výhercům – příště budeme muset udělat více kategorií, protože vybrat jen čtyři nejlepší byla fakt fuška,“ zhodnotila akci Kateřina Zvonková.

Po dvou úspěšných ročnících si tak pořadatelé Drakiádu rádi příští rok zopakují.

“Tento nápad vznikl původně jako setkání klientů naší realitní kanceláře, jelikož si pro ně rádi připravujeme poděkování v netradiční formě a rádi s nimi udržujeme kontakt. A nakonec jsme si řekli, že akci uděláme veřejnou, jelikož se nic podobného v Přerově nekoná. Množství návštěvníků a jejich spokojenost jsou pro nás motivací pro to, pořádat Drakiádu každý rok,“ řekla jednatelka Kateřina Zvonková.

Letos GALERIE REALIT kromě své hlavní činnosti, kterou je prodej nemovitostí, chystá ještě vernisáž v prostorách realitní kanceláře v Přerově na Jiráskově ulici, a tok výstavě velkoformátových maleb Barbory Chlastákové (BaCha) z cyklu VZtah. Vernisáž se bude konat 28. listopadu.