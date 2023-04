Luxusní vůz Bentley Speciál z roku 1937, motocykl Excelsior 1000 s datem výroby 1922, ale celá řada jiných předválečných vozidel a motocyklů vyrazí letos na spanilou jízdu Přerovskem. Start společné jízdy nablýskaných veteránů je v neděli 30. dubna v 11 hodin na Horním náměstí v Přerově, cíl na Helfštýně. Akci pořádá Oldtimer club Helfštýn ve spolupráci s městem Přerov.

Automobiloví a motocykloví veteráni zahájili v neděli 24. dubna 2023 v Přerově jarní sezonu. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Ještě předtím, než se vozidla vydají na trasu dlouhou šedesát pět kilometrů, se mohou návštěvníci těšit na pestrý program na Horním náměstí.

Ten odstartuje v 9.30 hodin koncertem Dětského pěveckého sboru Vocantes a v 10 hodin pokračuje vystoupením taneční skupiny Dance club Přerov. V 10.45 hodin předá primátor města Petr Vrána poháry majitelům nejsympatičtějšího motocyklu a vozidla.

Trasa spanilé jízdy má dvě etapy. „Z Přerova se vydají historická vozidla a motocykly nejprve do Prosenic, Buku, Lazník, Tršic, Zákřova, Lazníček, Výklek a Velkého Újezdu. Ve Velkém Újezdu je delší přestávka, která potrvá do 13.15 hodin. Lidé si mohou prohlédnout nablýskané stroje a starosta obce předá poháry majitelům historických vozidel, která ho nejvíce zaujmou,“ přiblížil za pořadatele Jiří Zemánek z Oldtimeru clubu Helfštýn.

Po krátkém programu v této obci startuje druhá etapa spanilé jízdy, která nablýskané veterány protáhne po okruhu do Kozlova, Slavkova, Loučky, Bohuslávek, Dolního Újezdu, Veselíčka, Oseku, Lipníku nad Bečvou a Týnu nad Bečvou. První historická vozidla by měla přijet do cíle na Helfštýně ve 14 hodin.

„Také na hradě proběhne výstava historických automobilů a motocyklů, která jsme tentokrát omezili rokem výroby 1965. Zájem účastníků je totiž značný, takže jsme se zaměřili na starší vozidla a motocykly. Kromě klasických aerovek, pragovek a tatrovek mohou lidé obdivovat třeba motocykl Harley Davidson z roku 1926, ale i motorky značek Indian, Ariel nebo BSA,“ doplnil Jiří Zemánek.