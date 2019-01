Přerov/Týn nad Bečvou – Jak na přerovském Výstavišti, tak na hradě Helfštýn se tento víkend konají akce, na nichž se v různých agility disciplínách předvedou psi všech možných plemen.

Agility akce 2 in 1 pořádána na Výstavišti Přerov se uskuteční od soboty 30. června do neděle 1. července od devíti do sedmnácti hodin. Účastníci se mohou těšit celkem na čtyři disciplíny. Mezi těmi nechybí Open agility, Open jumping, zkouška agility a zkouška jumping.

„Jedná se o závody, kterých se bude účastnit téměř sto týmů. Běží vždy člověk se psem, kteří musí mít nejrychlejší čas a co nejméně chyb. Rozhodčí postaví vždy jedinečný parkur s dvanácti až dvaceti překážkami," uvedla předsedkyně sdružení Agility Kroměříž Šárka Šandová.

Závody přijeli do Přerova hodnotit uznávaní rozhodčí ze zahraničí – Tomáš Glabazňa, Angelo Lione a Rolf Graber.

„Bude se souběžně závodit jak na venkovním pískovém parkuru uvnitř výstaviště, tak na travnatém venku. Na akci hostují tři rozhodčí ze Slovenska, Itálie a Švýcarska," dodala.

Zároveň s přerovskými agility mají psí akci i na Helfštýně. Přehlídka dovedností psů i jejich majitelů s názvem Hafani na hradě se na letos koná v sobotu 30. června od patnácti do osmnácti hodin. Návštěvníci mohou vidět disciplíny agility, dogfrisbee nebo freestyle, které předvedou zástupci olomouckého agility klubu Kirican.

„Nejsou to závody, je to hlavně show, ukázka, co je agility. Lidé poběží se dvěma nebo jedním psem a potom si je na trati vymění, takže poběží třeba se sousedovým," uvedla vedoucí předsedkyně psího sdružení Kirican Ludmila Urbášková.

Kromě psích představení budou také soutěže pro děti i dospělé.

„Pro děti máme také něco připraveno. Budou si moct například proběhnout trať se psem. Také mohou soutěžit v poznávání plemen," uzavřela.